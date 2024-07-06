По словам спикера ОТУ "Харьков" Юрия Повха, с начала суток украинские военные отразили две из четырех атак оккупационной армии РФ в Харьковской области.

Что происходит на фронте в Харьковской области

Повх отметил, что за последние сутки российские оккупанты на Харьковщине пытались атаковать в районе населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

За сутки зафиксировано 8 попыток вражеских атак.

С началом нового времени враг начал атакующие действия, совершил 4 атаки, две из них по состоянию на утро уже отбиты, - подчеркнул спикер ОТУ "Харьков". Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в Харьковской области в течение суток

Он также добавил, что за прошедшие сутки российские оккупанты в результате безуспешных попыток наступления потеряли на Харьковщине 134 человека убитыми и ранеными.

По его словам, украинская разведка зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске.

По мнению Повха, подразделения оккупационной армии РФ пытаются восстановить состояние повышенной боевой готовности не только в Волчанске, но и в районах других населённых пунктов.

В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска пока нет.

Также спикер ОТУ "Харьков" рассказал, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат".

Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.