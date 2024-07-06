ВСУ раскрыли подробности ситуации в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ раскрыли подробности ситуации в Харьковской области

РСЗО ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОТУ "Харьков" Юрия Повха, с начала суток украинские военные отразили две из четырех атак оккупационной армии РФ в Харьковской области.

Главные тезисы

  • Украинская армия отразила две из четырех атак оккупационной армии РФ в Харьковской области.
  • Российские оккупанты потеряли 134 человека убитыми и ранеными в результате неудачных наступлений.
  • Войска РФ пытаются восстановить боевую готовность в Волчанске, где активно действует разведка.
  • Появление подразделений “Ахмат” в регионе используется в качестве заградительных отрядов, с маскировкой под военную полицию.
  • Украинская разведка продолжает наблюдение за движением войск РФ и действиями на фронте в Харьковской области.

Что происходит на фронте в Харьковской области

Повх отметил, что за последние сутки российские оккупанты на Харьковщине пытались атаковать в районе населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

За сутки зафиксировано 8 попыток вражеских атак.

С началом нового времени враг начал атакующие действия, совершил 4 атаки, две из них по состоянию на утро уже отбиты, - подчеркнул спикер ОТУ "Харьков".

Что известно о потерях армии РФ в Харьковской области в течение суток

Он также добавил, что за прошедшие сутки российские оккупанты в результате безуспешных попыток наступления потеряли на Харьковщине 134 человека убитыми и ранеными.

По его словам, украинская разведка зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске.

По мнению Повха, подразделения оккупационной армии РФ пытаются восстановить состояние повышенной боевой готовности не только в Волчанске, но и в районах других населённых пунктов.

В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска пока нет.

Также спикер ОТУ "Харьков" рассказал, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат".

Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.

Фиксировалось их присутствие, но так же они исчезали и на тех позициях выявляли подразделения военной полиции Российской Федерации, – добавил Повх.

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