Чем грозит ВСУ приближение армии РФ к трассе Покровск-Константиновка — ответ военного
Категория
Украина
Дата публикации

Чем грозит ВСУ приближение армии РФ к трассе Покровск-Константиновка — ответ военного

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  24 канал

По словам военного ВСУ Евгения Иевлева, в результате постоянных штурмов оккупационной армии РФ и попыток продвинуться на Донбассе возникает угроза для стратегически важной трассы Покровск-Константиновка.

Главные тезисы

  • Приближение армии РФ к трассе Покровск-Константиновка создает угрозу для логистики ВСУ в Донецкой области.
  • Украинские военные противостоят оккупантам, не допуская их продвижения по направлению к трассе.
  • В случае захвата трассы армией РФ, ВСУ имеют альтернативные логистические пути для обеспечения снабжения.
  • Российские оккупанты планировали дойти до трассы Константиновка – Покровск, однако не смогли продвинуться из-за сопротивления ВСУ.
  • Армия РФ активно рвется в сторону Торецка, развивая активные боевые действия, но не имеет успеха в проведении лобовых атак.

Имеют ли ВСУ альтернативные логистические пути в случае захвата армией РФ трассы Покровск-Константиновка

Иевлев подчеркнул, что эта трасса стратегически важна для обеспечения логистики ВСУ в этом районе, однако есть и альтернативные пути поставки.

Донбасс в войне не два с половиной, а десять лет. За это время создано очень много троп. Враг не сможет захватить и контролировать все. В полях есть пути, которые еще лучше асфальтированных дорог, - объясняет военный.

Он отметил, что сейчас ВСУ пытаются предотвратить продвижение российских оккупантов в сторону трассы Покровск-Константиновка, однако в случае захвата ее преступниками из армии РФ, украинские военные не будут иметь больших проблем с обеспечением.

Евгений Иевлев добавил, что эта трасса военно очень важна, потому что с нее открываются рубежи в право на Константиновку, а влево на Покровск, однако на логистику это не влияет.

Почему армия РФ так упорно рвется в сторону Торецкого

Ребята из нашего подразделения проходили Угледар, Степное, Авдеевку, и скажу вам, что сейчас самое большое нашествие со всех сторон именно на нашем направлении, - отмечает Иевлев.

Он добавил, что это не самое большое боевое столкновение за время войны, но направление очевидно приоритетно для оккупантов, и здесь они развивают активные боевые действия.

При этом военный подчеркнул, что в сторону Торецкая российские оккупанты не имеют возможности проводить лобовые атаки.

Враг, понимая насколько сложно будет двигаться прямо на нас, имел тактический план с Очеретиного дойти до трассы Константиновка – Покровск, пробивать Времен Яр, смыкать кольцо и брать в окружение нашу группировку войск. Однако оккупантам так и не удается продвинуться. Существенного успеха у них нет, поэтому у них осталась единая тактика - прощупывать фронт и надеяться, что в каком-то месте он рухнет. Россияне "нащупали" такой город (Торецк) и у нас есть определенная проблема. Было прощупывание боем, они увидели, что нашли слабое место, куда можно "убить колья". Вот они их и убили, – отмечает военный ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 12 штурмов армии РФ на Покровском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 29 атак армии РФ за сутки на Покровском направлении. Столкновения продолжаются
Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 17 штурмов армии РФ на Покровском направлении фронта
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?