По словам военного ВСУ Евгения Иевлева, в результате постоянных штурмов оккупационной армии РФ и попыток продвинуться на Донбассе возникает угроза для стратегически важной трассы Покровск-Константиновка.
Главные тезисы
- Приближение армии РФ к трассе Покровск-Константиновка создает угрозу для логистики ВСУ в Донецкой области.
- Украинские военные противостоят оккупантам, не допуская их продвижения по направлению к трассе.
- В случае захвата трассы армией РФ, ВСУ имеют альтернативные логистические пути для обеспечения снабжения.
- Российские оккупанты планировали дойти до трассы Константиновка – Покровск, однако не смогли продвинуться из-за сопротивления ВСУ.
- Армия РФ активно рвется в сторону Торецка, развивая активные боевые действия, но не имеет успеха в проведении лобовых атак.
Имеют ли ВСУ альтернативные логистические пути в случае захвата армией РФ трассы Покровск-Константиновка
Иевлев подчеркнул, что эта трасса стратегически важна для обеспечения логистики ВСУ в этом районе, однако есть и альтернативные пути поставки.
Он отметил, что сейчас ВСУ пытаются предотвратить продвижение российских оккупантов в сторону трассы Покровск-Константиновка, однако в случае захвата ее преступниками из армии РФ, украинские военные не будут иметь больших проблем с обеспечением.
Евгений Иевлев добавил, что эта трасса военно очень важна, потому что с нее открываются рубежи в право на Константиновку, а влево на Покровск, однако на логистику это не влияет.
Почему армия РФ так упорно рвется в сторону Торецкого
Он добавил, что это не самое большое боевое столкновение за время войны, но направление очевидно приоритетно для оккупантов, и здесь они развивают активные боевые действия.
При этом военный подчеркнул, что в сторону Торецкая российские оккупанты не имеют возможности проводить лобовые атаки.
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