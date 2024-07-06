По словам военного ВСУ Евгения Иевлева, в результате постоянных штурмов оккупационной армии РФ и попыток продвинуться на Донбассе возникает угроза для стратегически важной трассы Покровск-Константиновка.

Имеют ли ВСУ альтернативные логистические пути в случае захвата армией РФ трассы Покровск-Константиновка

Иевлев подчеркнул, что эта трасса стратегически важна для обеспечения логистики ВСУ в этом районе, однако есть и альтернативные пути поставки.

Донбасс в войне не два с половиной, а десять лет. За это время создано очень много троп. Враг не сможет захватить и контролировать все. В полях есть пути, которые еще лучше асфальтированных дорог, - объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что сейчас ВСУ пытаются предотвратить продвижение российских оккупантов в сторону трассы Покровск-Константиновка, однако в случае захвата ее преступниками из армии РФ, украинские военные не будут иметь больших проблем с обеспечением.

Евгений Иевлев добавил, что эта трасса военно очень важна, потому что с нее открываются рубежи в право на Константиновку, а влево на Покровск, однако на логистику это не влияет.

Почему армия РФ так упорно рвется в сторону Торецкого

Ребята из нашего подразделения проходили Угледар, Степное, Авдеевку, и скажу вам, что сейчас самое большое нашествие со всех сторон именно на нашем направлении, - отмечает Иевлев. Поделиться

Он добавил, что это не самое большое боевое столкновение за время войны, но направление очевидно приоритетно для оккупантов, и здесь они развивают активные боевые действия.

При этом военный подчеркнул, что в сторону Торецкая российские оккупанты не имеют возможности проводить лобовые атаки.