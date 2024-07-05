ВСУ отразили 17 штурмов армии РФ на Покровском направлении фронта

С начала суток российская армия продолжает наращивать темпы наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 84. Украинские защитники уверенно сдерживают напор российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили 17 штурмов российской армии на Покровском направлении в ходе наступления.
- Число боевых столкновений на фронте достигло 84, при этом украинские военные ликвидировали 1110 оккупантов и уничтожили десятки единиц вооружения и техники РФ.
- Наступление российских войск на Лиманском и Покровском направлениях успешно сдерживается силами украинских защитников.
- Согласно данным Генштаба, общие боевые потери армии РФ в войне против Украины ориентировочно составили более полумиллиона человек.
- Ситуация на украинском фронте остается напряженной, при этом украинские силы продолжают успешно противодействовать агрессивным действиям противника.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы в общей сложности нанесли пять авиаударов — сбросили девять КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.
В то же время отражены два вражеских штурма вблизи Глубокого на Харьковском направлении. Без потерь позиций. Еще два боестолкновения там продолжаются.
На Купянском направлении противник дважды без успеха штурмовал наши позиции в районе Синьковки. Авиация оккупантов дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степной Новоселовки — суммарно выпущено два десятка НАРов. Кроме того, две управляемые авиабомбы взорвались возле Куриловки.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. 11 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще шесть — продолжаются. Оккупанты наиболее активны в районе Тернов — там произошло более трети всех боевых столкновений.
Продолжает враг попытки поиска слабых мест в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спорного, Белогоровки и Выемки защитники украинской земли отразили шесть атак противника. Сейчас идет бой неподалеку от Спорного. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки, Клещиевки и Ивановского. Дважды били по вооружению армейской авиации по Временному Яру.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Противник при поддержке авиации по два раза пытался продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Еще четыре атаки агрессор совершил вблизи Северного. Бои в трех локациях еще продолжаются. Всего на направлении захватчики нанесли пять авиаударов.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Калинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Нетайлового. Почти половину атак враг провел возле Новоалександровки и Новоселовки первой. Свои действия оккупанты поддерживали тремя авиаударами.
Силы обороны сдерживают давление и отразили 17 штурмов противника, 12 боев — еще продолжаются.
Продолжаются бои на Кураховском направлении. Пока украинские защитники отбили шесть атак оккупационной армии. Концентрирует усилия противник в сторону Красногоровки. Оккупанты бомбили КАБами районы Максимилиановки и Константиновки.
На Времиевском направлении отражены три вражеских штурма в сторону Константиновки, и два возле Водяного. Противник сбросил девственниц авиабомбы возле Елизаветовки.
На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор неподалеку от Малой Токмачки. Кроме того, выпустили 32 неуправляемых авиаракета в район Лугового.
Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины
По информации Генштаба, украинские военные в течение суток ликвидировали еще 1110 окупантов и десятки единиц вооружения и техники РФ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 548580 (+1110) человек
танков — 8142 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 15611 (+11) ед,
артиллерийских систем — 14831 (+54) ед,
РСЗО — 1115 (+0) ед,
средств ПВО — 878 (+0) ед,
самолетов — 360 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11751 (+57),
крылатых ракет — 2342 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19977 (+54) ед,
специальной техники — 2473 (+5)
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