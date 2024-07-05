ВСУ отразили 17 штурмов армии РФ на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы в общей сложности нанесли пять авиаударов — сбросили девять КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.

В то же время отражены два вражеских штурма вблизи Глубокого на Харьковском направлении. Без потерь позиций. Еще два боестолкновения там продолжаются.

На Купянском направлении противник дважды без успеха штурмовал наши позиции в районе Синьковки. Авиация оккупантов дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степной Новоселовки — суммарно выпущено два десятка НАРов. Кроме того, две управляемые авиабомбы взорвались возле Куриловки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. 11 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще шесть — продолжаются. Оккупанты наиболее активны в районе Тернов — там произошло более трети всех боевых столкновений.

Продолжает враг попытки поиска слабых мест в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спорного, Белогоровки и Выемки защитники украинской земли отразили шесть атак противника. Сейчас идет бой неподалеку от Спорного. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки, Клещиевки и Ивановского. Дважды били по вооружению армейской авиации по Временному Яру.