За словами військового ЗСУ Євгена Ієвлєва, внаслідок постійних штурмів окупаційної армії РФ та намагань просунутись на Донеччині виникає загроза для стратегічно важливої траси Покровськ-Костянтинівка.
Головні тези:
- Наближення армії РФ до траси Покровськ-Костянтинівка створює загрозу для логістики ЗСУ на Донеччині.
- ЗСУ мають альтернативні логістичні шляхи у разі захоплення траси армією РФ.
- Російські окупанти активно рвуться у бік Торецька, проте не мають успіху у проведенні лобових атак.
- Українські військові протистоять окупантам на багатьох напрямках, не допускаючи їхнього просування.
- Російські окупанти сподіваються на обвалення фронту, але зустрічають опір від ЗСУ, які готові захищати свою землю.
Чи мають ЗСУ альтернативні логістичні шляхи у разі захоплення армією РФ траси Покровськ-Костянтинівка
Ієвлєв підкреслив, що ця траса є стратегічно важливою для забезпечення логістики ЗСУ у цьому районі, однак є й альтернативні шляхи постачання.
Він зазначив, що наразі ЗСУ намагаються запобігти просуванню російських окупантів у бік траси Покровськ-Костянтинівка, однак у разі захоплення її злочинцями з армії РФ, українські військові не матимуть великих проблем із забезпеченням.
Євген Ієвлєв додав, що ця траса військово дуже важлива, бо з неї відкриваються рубежі у право на Костянтинівку, а вліво на Покровськ, однак на логістику це суттєво не впливає.
Чому армія РФ так вперто рветься у бік Торецька
Він додав, що це не найбільше бойове зіткнення за час війни, але напрямок очевидно є пріоритетним для окупантів, і тут вони розвивають активні бойові дії.
При цьому військовий підкреслив, що у бік Торецька російські окупанти не мають змоги проводити лобові атаки.
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