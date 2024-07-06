Чим загрожує ЗСУ наближення армії РФ до траси Покровськ-Костянтинівка — відповідь військового
Категорія
Україна
Дата публікації

Чим загрожує ЗСУ наближення армії РФ до траси Покровськ-Костянтинівка — відповідь військового

Військовий ЗСУ
Джерело:  24 канал

За словами військового ЗСУ Євгена Ієвлєва, внаслідок постійних штурмів окупаційної армії РФ та намагань просунутись на Донеччині виникає загроза для стратегічно важливої траси Покровськ-Костянтинівка. 

Головні тези:

  • Наближення армії РФ до траси Покровськ-Костянтинівка створює загрозу для логістики ЗСУ на Донеччині.
  • ЗСУ мають альтернативні логістичні шляхи у разі захоплення траси армією РФ.
  • Російські окупанти активно рвуться у бік Торецька, проте не мають успіху у проведенні лобових атак.
  • Українські військові протистоять окупантам на багатьох напрямках, не допускаючи їхнього просування.
  • Російські окупанти сподіваються на обвалення фронту, але зустрічають опір від ЗСУ, які готові захищати свою землю.

Чи мають ЗСУ альтернативні логістичні шляхи у разі захоплення армією РФ траси Покровськ-Костянтинівка

Ієвлєв підкреслив, що ця траса є стратегічно важливою для забезпечення логістики ЗСУ у цьому районі, однак є й альтернативні шляхи постачання.

Донбас у війні не два з половиною, а десять років. За цей час створено дуже багато стежок. Ворог не зможе захопити та контролювати всі. У полях є шляхи, які ще кращі ніж асфальтовані дороги, - пояснює військовий.

Він зазначив, що наразі ЗСУ намагаються запобігти просуванню російських окупантів у бік траси Покровськ-Костянтинівка, однак у разі захоплення її злочинцями з армії РФ, українські військові не матимуть великих проблем із забезпеченням.

Євген Ієвлєв додав, що ця траса військово дуже важлива, бо з неї відкриваються рубежі у право на Костянтинівку, а вліво на Покровськ, однак на логістику це суттєво не впливає.

Чому армія РФ так вперто рветься у бік Торецька

Хлопці з нашого підрозділу проходили Вугледар, Степове, Авдіївку, і скажу вам, що зараз найбільша навала з усіх боків саме на нашому напрямку, - зазначає Ієвлєв.

Він додав, що це не найбільше бойове зіткнення за час війни, але напрямок очевидно є пріоритетним для окупантів, і тут вони розвивають активні бойові дії.

При цьому військовий підкреслив, що у бік Торецька російські окупанти не мають змоги проводити лобові атаки.

Ворог, розуміючи наскільки складно буде рухатися прямо на нас, мав тактичний план з Очеретиного дійти до траси Костянтинівка - Покровськ, пробивати Часів Яр, змикати кільце і брати в оточення наше угруповання військ. Однак окупантам так і не вдається просунутися. Суттєвого успіху вони не мають, тож у них залишилася єдина тактика - промацувати фронт і сподіватися, що в якомусь місці він обвалиться. Росіяни "намацали" таке місто (Торецьк) і ми маємо певну проблему. Було промацування боєм, вони побачили, що знайшли слабке місце, куди можна "вбити кілки". Ось вони їх і вбили, - наголошує військовий ЗСУ.

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