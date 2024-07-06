За словами військового ЗСУ Євгена Ієвлєва, внаслідок постійних штурмів окупаційної армії РФ та намагань просунутись на Донеччині виникає загроза для стратегічно важливої траси Покровськ-Костянтинівка.

Чи мають ЗСУ альтернативні логістичні шляхи у разі захоплення армією РФ траси Покровськ-Костянтинівка

Ієвлєв підкреслив, що ця траса є стратегічно важливою для забезпечення логістики ЗСУ у цьому районі, однак є й альтернативні шляхи постачання.

Донбас у війні не два з половиною, а десять років. За цей час створено дуже багато стежок. Ворог не зможе захопити та контролювати всі. У полях є шляхи, які ще кращі ніж асфальтовані дороги, - пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що наразі ЗСУ намагаються запобігти просуванню російських окупантів у бік траси Покровськ-Костянтинівка, однак у разі захоплення її злочинцями з армії РФ, українські військові не матимуть великих проблем із забезпеченням.

Євген Ієвлєв додав, що ця траса військово дуже важлива, бо з неї відкриваються рубежі у право на Костянтинівку, а вліво на Покровськ, однак на логістику це суттєво не впливає.

Чому армія РФ так вперто рветься у бік Торецька

Хлопці з нашого підрозділу проходили Вугледар, Степове, Авдіївку, і скажу вам, що зараз найбільша навала з усіх боків саме на нашому напрямку, - зазначає Ієвлєв. Поширити

Він додав, що це не найбільше бойове зіткнення за час війни, але напрямок очевидно є пріоритетним для окупантів, і тут вони розвивають активні бойові дії.

При цьому військовий підкреслив, що у бік Торецька російські окупанти не мають змоги проводити лобові атаки.