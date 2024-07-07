ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 40 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 549840 военных.
Главные тезисы
- Всего количество потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет почти 550 тыс. военных.
- Из анализа военного аналитика видно, что украинские военные успешно уничтожают технику и системы ПВО вражеской стороны, в том числе системы С-300/С-400.
- Результативность Украины в борьбе с российской армией продолжает расти, что подтверждают рекордные потери артиллерийских систем и военной техники у противника.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8155 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 8155 (+2) ед;
артиллерийских систем — 14937 (+40) ед;
РСЗО — 1115 ед.;
средства ПВО — 879 (+1) ед;
самолетов — 360 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11862 (+53) ед;
крылатых ракет — 2352 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 20103 (+50) ед;
специальной техники — 2495 (+16) ед.
ВСУ в течение июня нанесли армии РФ рекордные потери
По словам военного аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение июня украинские военные на фронте нанесли преступной армии РФ рекордные потери, в частности, в ствольной артиллерии и другой военной технике.
Коваленко отметил, что в течение июня украинские военные уничтожили 59 систем вражеской ПВО, что является вторым по количеству результатом с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Он подчеркнул, что за прошедший месяц оккупационная армия РФ потеряла рекордное количество ствольной артиллерии с начала масштабного вторжения.
Речь идет об 1 тыс. 415 артсистемах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-