ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 40 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 40 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 40 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 549840 военных.

Главные тезисы

 

  • Всего количество потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет почти 550 тыс. военных.
  • Из анализа военного аналитика видно, что украинские военные успешно уничтожают технику и системы ПВО вражеской стороны, в том числе системы С-300/С-400.
  • Результативность Украины в борьбе с российской армией продолжает расти, что подтверждают рекордные потери артиллерийских систем и военной техники у противника.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8155 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 8155 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 14937 (+40) ед;

  • РСЗО — 1115 ед.;

  • средства ПВО — 879 (+1) ед;

  • самолетов — 360 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11862 (+53) ед;

  • крылатых ракет — 2352 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20103 (+50) ед;

  • специальной техники — 2495 (+16) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

ВСУ в течение июня нанесли армии РФ рекордные потери

По словам военного аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение июня украинские военные на фронте нанесли преступной армии РФ рекордные потери, в частности, в ствольной артиллерии и другой военной технике.

Коваленко отметил, что в течение июня украинские военные уничтожили 59 систем вражеской ПВО, что является вторым по количеству результатом с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Это стало возможным благодаря системной работе по уничтожению систем С-300/С-400 как во временно оккупированном Крыму, так и на материковой территории Украины и России. Как видим, результативность охоты на российскую ПВО достаточно высока, и она продолжается! — объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что за прошедший месяц оккупационная армия РФ потеряла рекордное количество ствольной артиллерии с начала масштабного вторжения.

Речь идет об 1 тыс. 415 артсистемах.

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