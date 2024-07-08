Війська РФ обстріляли Харків. Є постраждалі

У Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждани дві людини.
Головні тези:
- Унаслідок російського обстрілу в Основ'янському районі Харкова були пошкоджені приватні будинки та сталася пожежа.
- Дві жінки отримали поранення в результаті ворожої атаки та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.
- Пожежа у приватному будинку в Основ'янському районі Харкова виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу.
- У ніч на 6 липня Росія атакувала дронами Україну, а українським захисникам вдалося уражити 24 бойові дрони.
- Для захисту від дронів РФ залучалися різні підрозділи, включаючи зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
У Харкові через нічний обстріл пошкоджені будинки і є постраждалі
Мер поінформував, що постраждалі — жінки. Їм наразі надають медичну допомогу у лікарні.
В одному з трьох пошкоджених будинків сталася пожежа.
Як уточнив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, постраждалим жінкам у Харкові 50 та 75 років
Крім того, розповів чиновник, пожежа в Основ'янському районі міста в приватному будинку виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу.
Зазначається, що також були пошкоджені авто та господарчі споруди.
Росія атакувала дронами Україну 6 липня
Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).
Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.
Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні.
Для захисту української території від дронів РФ залучались:
мобільні вогневі групи Сил оборони України
зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил
ППО Сухопутних військ
підрозділи радіоелектронної боротьби
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