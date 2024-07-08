Війська РФ обстріляли Харків. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли Харків. Є постраждалі

Ігор Терехов
Війська РФ обстріляли Харків

У Харкові внаслідок російського обстрілу цієї ночі в Основ'янському районі міста були пошкоджені кілька приватних будинків, сталася пожежа. Крім того, через ворожу атаку постраждани дві людини.

Головні тези:

  • Унаслідок російського обстрілу в Основ'янському районі Харкова були пошкоджені приватні будинки та сталася пожежа.
  • Дві жінки отримали поранення в результаті ворожої атаки та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.
  • Пожежа у приватному будинку в Основ'янському районі Харкова виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу.
  • У ніч на 6 липня Росія атакувала дронами Україну, а українським захисникам вдалося уражити 24 бойові дрони.
  • Для захисту від дронів РФ залучалися різні підрозділи, включаючи зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У Харкові через нічний обстріл пошкоджені будинки і є постраждалі

Мер поінформував, що постраждалі — жінки. Їм наразі надають медичну допомогу у лікарні.

В одному з трьох пошкоджених будинків сталася пожежа.

Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані, — написав мер у своєму Telegram.

Як уточнив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, постраждалим жінкам у Харкові 50 та 75 років

Крім того, розповів чиновник, пожежа в Основ'янському районі міста в приватному будинку виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу.

Зазначається, що також були пошкоджені авто та господарчі споруди.

Росія атакувала дронами Україну 6 липня

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 6 липня противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області (РФ).

Ворожі дрони збили на території 12-ти областей України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях — йдеться у повідомленні.

Для захисту української території від дронів РФ залучались:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил

  • ППО Сухопутних військ

  • підрозділи радіоелектронної боротьби

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