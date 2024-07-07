Українські прикордонники посилять заходи проти російських ДРГ на Харківщині

Українські прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости у Харківській області. Вони допоможуть ефективніше боротися із російськими диверсантами.
Головні тези:
- Українські прикордонники посилюють контроль та облаштовують додаткові спостережні пости на Харківщині з метою запобігання акціям російських ДРГ.
- 26 червня українські прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на Харківщині, що свідчить про посилення активності ворога.
- ДРГ РФ активно діють у Чернігівській, Харківській, Сумській областях, що вимагає ретельного контролю та посилення заходів з боротьби проти них.
- Українські сили оборони мають бути готові до повторення атак російських ДРГ на будь-якому напрямку сусідства з агресором.
- Посилення заходів проти російських диверсантів є необхідним у зв'язку з новим наступом російських військ на Харківщині.
У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ
Тому, за його словами, задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости,
Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині
26 червня прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.
Як повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, РФ спробувала провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.
Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження.
Попри загальне зниження в червні діяльності ДРГ та обстрілів прикордоння з РФ та Білоруссю, прикордонник наголосив, що Сили оборони мають бути готові до повторення таких ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.
ДРГ РФ в Україні
Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон у кількох областях України — Чернігівській, Харківській, Сумській.
Необхідність боротьби з ДРГ ще більшими темпами виникла після того, як російські війська розпочали новий наступ у Харківській області — на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-