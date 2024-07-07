Українські прикордонники посилять заходи проти російських ДРГ на Харківщині

Українські прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости у Харківській області. Вони допоможуть ефективніше боротися із російськими диверсантами.

У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ

Особлива увага — протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам, — сказав голова МВС України Ігор Клименко під час його поїздки до Харківської області. Поширити

Тому, за його словами, задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости,

Також збільшено кількість груп реагування, — додав глава МВС. Поширити

Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині

26 червня прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, РФ спробувала провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.

Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження.

На щастя, на даний момент цю атаку прикордонники відбили. На місце (події) відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість, — повідомив Демченко. Поширити

Попри загальне зниження в червні діяльності ДРГ та обстрілів прикордоння з РФ та Білоруссю, прикордонник наголосив, що Сили оборони мають бути готові до повторення таких ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.

ДРГ РФ в Україні

Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон у кількох областях України — Чернігівській, Харківській, Сумській.

Необхідність боротьби з ДРГ ще більшими темпами виникла після того, як російські війська розпочали новий наступ у Харківській області — на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.