Українські прикордонники посилять заходи проти російських ДРГ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники посилять заходи проти російських ДРГ на Харківщині

Ігор Клименко
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Українські прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости у Харківській області. Вони допоможуть ефективніше боротися із російськими диверсантами.

Головні тези:

  • Українські прикордонники посилюють контроль та облаштовують додаткові спостережні пости на Харківщині з метою запобігання акціям російських ДРГ.
  • 26 червня українські прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на Харківщині, що свідчить про посилення активності ворога.
  • ДРГ РФ активно діють у Чернігівській, Харківській, Сумській областях, що вимагає ретельного контролю та посилення заходів з боротьби проти них.
  • Українські сили оборони мають бути готові до повторення атак російських ДРГ на будь-якому напрямку сусідства з агресором.
  • Посилення заходів проти російських диверсантів є необхідним у зв'язку з новим наступом російських військ на Харківщині.

У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ

Особлива увага — протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам, — сказав голова МВС України Ігор Клименко під час його поїздки до Харківської області.

Тому, за його словами, задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости,

Також збільшено кількість груп реагування, — додав глава МВС.

Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині

26 червня прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, РФ спробувала провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.

Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження.

На щастя, на даний момент цю атаку прикордонники відбили. На місце (події) відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість, — повідомив Демченко.

Попри загальне зниження в червні діяльності ДРГ та обстрілів прикордоння з РФ та Білоруссю, прикордонник наголосив, що Сили оборони мають бути готові до повторення таких ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.

ДРГ РФ в Україні

Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон у кількох областях України — Чернігівській, Харківській, Сумській.

Необхідність боротьби з ДРГ ще більшими темпами виникла після того, як російські війська розпочали новий наступ у Харківській області — на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.

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