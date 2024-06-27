Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині

Питання армії, це скоріш процес формування нових з'єднань, з яких насправді висмикуються більш-менш готові частини для затикання дірок на фронті або формування якихось наступальних можливостей. Якщо це окрема напівсформована бригада, зі складу взагалі ще несформованої 51-ї армії, яка кинута на Харківський напрямок, то це якраз свідчить про те, що втрати противника такі, що він не встигає сформувати задекларовані армії і використовує те, що є на полі бою, — підкреслив аналітик.