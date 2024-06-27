Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині

26 червня прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.
Головні тези:
- Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала провести бойові дії на території України, але їх відбили прикордонники.
- Окупаційна армія РФ перекидає додаткові сили на Харківщину, у тому числі мотопіхотну бригаду зі складу 51-ї армії.
- За даними аналітика, російські окупанти через великі втрати намагаються створити нові військові з'єднання для затикання дірок на фронті.
Що відомо про ДРГ на Харківщині
Як повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, РФ спробувала провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.
Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження.
Попри загальне зниження в червні діяльності ДРГ та обстрілів прикордоння з РФ та Білоруссю, прикордонник наголосив, що Сили оборони мають бути готові до повторення таких ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.
Що відомо про перекидання армією РФ додаткових резервів на Харківщину
За словами аналітика Defense Express Сергія Згурця, окупаційна армія РФ на тлі великих втрат перекидає додаткові сили у зону бойових дій на Харківщині.
Аналітик зазначив, що наразі, за наявними даними, наразі окупаційна армія РФ має близько 170 тис військових, розтягнутих уздовж лінії фронту.
При цьому їхні резерви складають приблизно 60-70 тис особового складу.
Як зазначив Згурець, через великі втрати російські окупанти намагаються створити нові військові з'єднання.
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