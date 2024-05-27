В якій області України найбільш активні російські ДРГ — дані ДПСУ

З кінця 2023 року у Сумській області росіяни найбільш активно застосовують свої диверсійно-розвідувальні групи.
В якій області найбільш активні російські ДРГ
За його словами, загарбники намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб наносити туди ураження.
Він зазначив, що росіян на кордоні з Сумською областю немає потужного угрупування для наступу.
Ситуація на кордоні з РФ
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 10 травня окупанти розпочали наступ на північні райони Харківської області. За його словами, існує ймовірність, що росіяни можуть спробувати атакувати з Сумського напрямку.
Зважаючи на ситуацію, що склалася на Харківщині, де російські війська здійснили наступ, українські прикордонники не виключають подібного сценарію розвитку подій і в Сумській області.
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