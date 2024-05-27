В какой области Украины наиболее активны российские ДРГ — данные ГНСУ

С конца 2023 г. в Сумской области россияне наиболее активно применяют свои диверсионно-разведывательные группы.
В какой области наиболее активны российские ДРГ
По его словам, захватчики пытаются использовать ДРГ, в частности, и с целью разоблачения местоположений украинских защитников, линии обороны, чтобы наносить туда поражение.
Он отметил, что россиян на границе с Сумской областью нет мощной группировки для наступления.
Ситуация на границе с РФ
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 10 мая оккупанты начали наступление на северные районы Харьковской области. По его словам, существует вероятность, что россияне могут попытаться атаковать с Сумского направления.
Учитывая ситуацию, сложившуюся на Харьковщине, где российские войска совершили наступление, украинские пограничники не исключают подобного сценария развития событий и в Сумской области.
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