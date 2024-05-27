В какой области Украины наиболее активны российские ДРГ — данные ГНСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В какой области Украины наиболее активны российские ДРГ — данные ГНСУ

дрг
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Источник:  РБК Украина

С конца 2023 г. в Сумской области россияне наиболее активно применяют свои диверсионно-разведывательные группы.

В какой области наиболее активны российские ДРГ

По его словам, захватчики пытаются использовать ДРГ, в частности, и с целью разоблачения местоположений украинских защитников, линии обороны, чтобы наносить туда поражение.

Такие группы могут насчитывать 4-5 человек, были группы в составе более 10 человек, а были и до 20, которые во время своих действий пытались даже делиться на меньшие группы для того, чтобы окружить наших защитников. Попытки мероприятия ДРГ фиксируются по всей протяженности границы Сумщины — они появляются на всех участках. Но мы разоблачаем такие группы, — заявил Демченко.

Он отметил, что россиян на границе с Сумской областью нет мощной группировки для наступления.

Протяженность границы с Россией в пределах Сумской области составляет более 560 км. Но по имеющимся у нас данным у у врага на этом направлении пока нет такой мощной группировки, которая бы могла, применив силы и средства, достичь какой-то стратегической цели или, условно, дойти до Сум, — говорит Демченко.

Ситуация на границе с РФ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 10 мая оккупанты начали наступление на северные районы Харьковской области. По его словам, существует вероятность, что россияне могут попытаться атаковать с Сумского направления.

Учитывая ситуацию, сложившуюся на Харьковщине, где российские войска совершили наступление, украинские пограничники не исключают подобного сценария развития событий и в Сумской области.

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