Пограничники отбили нападение российских ДРГ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
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Пограничники отбили нападение российских ДРГ в Харьковской области — видео

ГПСУ
всу
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Пограничники отразили нападение вражеских диверсионно-разведывательных групп близ Волчанска.

Что известно об отражении нападения российских ДРГ на Харьковщине

Как рассказали в ведомстве, россияне притворялись бойцами смежного подразделения, впрочем их разоблачили и остановили.

Враг начал брать пограничников в оцепление, однако ребятам удалось выйти и переместиться на запасную позицию. В бою пограничники „Фрозен“ и „Водила“ получили акубаротравмы, „Водилу“ также порубили осколками, — отметили в ГПСУ.

Кроме того, защитникам оказали первую помощь, и они решили остаться на позиции.

Впоследствии обоих эвакуировали в медицинское учреждение, где они завершают лечение и готовятся снова к бою, — говорится в сообщении.

Что известно о наступлении РФ в Харьковской области

Российские войска 10 мая начали новое наступление в Харьковской области, успев захватить несколько пограничных сел. В настоящее время из приграничья уже удалось эвакуировать почти 10 тысяч человек.

Буквально 17 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного видеообращения заявил, что наступая на Харьковском направлении РФ пытается ослабить силы ВСУ в целом по фронту. В то же время, по его словам, Украине для более эффективной обороны Харькова нужны два Patriot.

Напомним, 16 мая Зеленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию в этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ.

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