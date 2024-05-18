Пограничники отбили нападение российских ДРГ в Харьковской области — видео

Пограничники отразили нападение вражеских диверсионно-разведывательных групп близ Волчанска.
Что известно об отражении нападения российских ДРГ на Харьковщине
Как рассказали в ведомстве, россияне притворялись бойцами смежного подразделения, впрочем их разоблачили и остановили.
Кроме того, защитникам оказали первую помощь, и они решили остаться на позиции.
Что известно о наступлении РФ в Харьковской области
Российские войска 10 мая начали новое наступление в Харьковской области, успев захватить несколько пограничных сел. В настоящее время из приграничья уже удалось эвакуировать почти 10 тысяч человек.
Буквально 17 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного видеообращения заявил, что наступая на Харьковском направлении РФ пытается ослабить силы ВСУ в целом по фронту. В то же время, по его словам, Украине для более эффективной обороны Харькова нужны два Patriot.
Напомним, 16 мая Зеленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию в этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ.
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