Пограничники отбили нападение российских ДРГ в Харьковской области — видео

Что известно об отражении нападения российских ДРГ на Харьковщине

Как рассказали в ведомстве, россияне притворялись бойцами смежного подразделения, впрочем их разоблачили и остановили.

Враг начал брать пограничников в оцепление, однако ребятам удалось выйти и переместиться на запасную позицию. В бою пограничники „Фрозен“ и „Водила“ получили акубаротравмы, „Водилу“ также порубили осколками, — отметили в ГПСУ. Поделиться

Кроме того, защитникам оказали первую помощь, и они решили остаться на позиции.

Впоследствии обоих эвакуировали в медицинское учреждение, где они завершают лечение и готовятся снова к бою, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о наступлении РФ в Харьковской области

Российские войска 10 мая начали новое наступление в Харьковской области, успев захватить несколько пограничных сел. В настоящее время из приграничья уже удалось эвакуировать почти 10 тысяч человек.

Буквально 17 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного видеообращения заявил, что наступая на Харьковском направлении РФ пытается ослабить силы ВСУ в целом по фронту. В то же время, по его словам, Украине для более эффективной обороны Харькова нужны два Patriot.