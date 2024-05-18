Прикордонники відбили напад російських ДРГ на Харківщині — відео

Прикордонники відбили напад ворожих диверсійно-розвідувальних груп поблизу Вовчанська.
Що відомо про відбиття нападу російських ДРГ на Харківщині
Як розповіли у відомстві, росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу, втім їх викрили та зупинили.
Крім цього, захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції.
Що відомо про наступ РФ у Харківській області
Російські війська 10 травня розпочали новий наступ у Харківській області, встигнувши захопити кілька прикордонних сіл. На данний час з прикордоння вже вдалось евакуювати майже 10 тисяч людей.
Буквально 17 травня президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного відеозвернення заявив, що наступаючи на Харківському напрямку, РФ намагається послабити сили ЗСУ загалом по фронту. Водночас, за його словами, Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні два Patriot.
Нагадаємо, 16 травня Зеленський провів виїзну Ставку у Харкові. Враховуючи складну ситуацію на цьому напрямі, зокрема, було ухвалено рішення про посилення підрозділів ЗСУ.
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