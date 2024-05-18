Прикордонники відбили напад російських ДРГ на Харківщині — відео

Що відомо про відбиття нападу російських ДРГ на Харківщині

Як розповіли у відомстві, росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу, втім їх викрили та зупинили.

Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак хлопцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію. У бою прикордонники „Фрозен“ та „Воділа“ отримали акубаротравми, „Воділу“ також посікло осколками, — зазначили в ДПСУ. Поширити

Крім цього, захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції.

Згодом обох евакуювали до медичного закладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про наступ РФ у Харківській області

Російські війська 10 травня розпочали новий наступ у Харківській області, встигнувши захопити кілька прикордонних сіл. На данний час з прикордоння вже вдалось евакуювати майже 10 тисяч людей.

Буквально 17 травня президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного відеозвернення заявив, що наступаючи на Харківському напрямку, РФ намагається послабити сили ЗСУ загалом по фронту. Водночас, за його словами, Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні два Patriot.