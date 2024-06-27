Пограничники отбили нападение российской ДРГ на Харьковщине

Что известно о ДРГ в Харьковской области

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, РФ попыталась провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязалось стрелковое сражение, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.

К счастью, сейчас эту атаку пограничники отбили. На место (события) отправлялся противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность, сообщил Демченко. Поделиться

Несмотря на общее снижение в июне деятельности ДРГ и обстрелов пограничной границы с РФ и Беларусью, пограничник подчеркнул, что Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.

Что известно о перекидывании армией РФ дополнительных резервов на Харьковщину

По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, оккупационная армия РФ на фоне больших потерь опрокидывает дополнительные силы в зону боевых действий в Харьковской области.

Два украинских спикера сказали о том, что на Харьковское направление перебрасывается одна мотопехотная бригада из состава 51-й армии. Впервые 51-я армия упоминается без детализации. Численность армии может быть разной, может колебаться от 20 тыс. до 50 тыс., но это теоретические расчеты. Потому что сейчас на фоне стремления россиян сформировать новые структуры все эти соединения имеют достаточно ограниченную численность и ограниченность в вооружении, — объясняет Згурец. Поделиться

Аналитик отметил, что в настоящее время, по имеющимся данным, сейчас оккупационная армия РФ имеет около 170 тыс. военных, растянутых вдоль линии фронта.

При этом их резервы составляют примерно 60-70 тыс. личного состава.

Как отметил Згурец, из-за больших потерь российские оккупанты пытаются создать новые военные соединения.