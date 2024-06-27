Пограничники отбили нападение российской ДРГ на Харьковщине

26 июня пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в направлении села Сотницкий Казачок Харьковской области.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия усиливает свои военные силы в Харьковской области.
- Аналитики отмечают попытки РФ формировать новые военные соединения из-за больших потерь.
- Подтверждено перебрасывание одной мотопехотной бригады на Харьковское направление.
Что известно о ДРГ в Харьковской области
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, РФ попыталась провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.
Действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязалось стрелковое сражение, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.
Несмотря на общее снижение в июне деятельности ДРГ и обстрелов пограничной границы с РФ и Беларусью, пограничник подчеркнул, что Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.
Что известно о перекидывании армией РФ дополнительных резервов на Харьковщину
По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, оккупационная армия РФ на фоне больших потерь опрокидывает дополнительные силы в зону боевых действий в Харьковской области.
Аналитик отметил, что в настоящее время, по имеющимся данным, сейчас оккупационная армия РФ имеет около 170 тыс. военных, растянутых вдоль линии фронта.
При этом их резервы составляют примерно 60-70 тыс. личного состава.
Как отметил Згурец, из-за больших потерь российские оккупанты пытаются создать новые военные соединения.
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