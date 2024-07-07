Украинские пограничники усилят меры против российских ДРГ в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники усилят меры против российских ДРГ в Харьковской области

Игорь Клименко
Украинские пограничники усилят меры против российских ДРГ в Харьковской области
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Украинские пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты в Харьковской области. Они помогут более эффективно бороться с российскими диверсантами.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники усиливают контроль и обустраивают дополнительные наблюдательные посты на Харьковщине с целью предотвращения акций российских ДРГ.
  • 26 июня украинские пограничники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы на Харьковщине, что свидетельствует об усилении активности врага.
  • ВРГ РФ активно действуют в Черниговской, Харьковской, Сумской областях, что требует тщательного контроля и усиления мер по борьбе против них.
  • Украинские силы обороны должны быть готовы к повторению атак российских ВРГ на любом направлении соседства с агрессором.
  • Ужесточение мер против российских диверсантов необходимо в связи с новым наступлением российских войск на Харьковщине.

В Харьковской области усилят меры против российских ДРГ

Особое внимание — противодействия диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам, — сказал глава МВД Украины Игорь Клименко во время его поездки в Харьковскую область.

Поэтому, по его словам, для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты,

Также увеличено количество групп реагирования, — добавил глава МВД.

Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине

26 июня пограничники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в направлении села Сотницкий Казачок Харьковской области.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, РФ попыталась провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязалось стрелковое сражение, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.

К счастью, сейчас эту атаку пограничники отбили. На место (события) отправлялся противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность, сообщил Демченко.

Несмотря на общее снижение в июне деятельности ДРГ и обстрелов пограничной границы с РФ и Беларусью, пограничник подчеркнул, что Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.

ДРГ РФ в Украине

Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу в нескольких областях Украины — Черниговской, Харьковской, Сумской.

Необходимость борьбы с ДРГ еще большими темпами возникла после того, как российские войска начали новое наступление в Харьковской области — на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

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