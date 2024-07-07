Украинские пограничники усилят меры против российских ДРГ в Харьковской области

Украинские пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты в Харьковской области. Они помогут более эффективно бороться с российскими диверсантами.
Главные тезисы
- Украинские пограничники усиливают контроль и обустраивают дополнительные наблюдательные посты на Харьковщине с целью предотвращения акций российских ДРГ.
- 26 июня украинские пограничники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы на Харьковщине, что свидетельствует об усилении активности врага.
- ВРГ РФ активно действуют в Черниговской, Харьковской, Сумской областях, что требует тщательного контроля и усиления мер по борьбе против них.
- Украинские силы обороны должны быть готовы к повторению атак российских ВРГ на любом направлении соседства с агрессором.
- Ужесточение мер против российских диверсантов необходимо в связи с новым наступлением российских войск на Харьковщине.
В Харьковской области усилят меры против российских ДРГ
Поэтому, по его словам, для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты,
Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине
26 июня пограничники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в направлении села Сотницкий Казачок Харьковской области.
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, РФ попыталась провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.
Действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязалось стрелковое сражение, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.
Несмотря на общее снижение в июне деятельности ДРГ и обстрелов пограничной границы с РФ и Беларусью, пограничник подчеркнул, что Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.
ДРГ РФ в Украине
Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу в нескольких областях Украины — Черниговской, Харьковской, Сумской.
Необходимость борьбы с ДРГ еще большими темпами возникла после того, как российские войска начали новое наступление в Харьковской области — на Волчанском направлении и в районе села Липцы.
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