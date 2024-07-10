Силы ПВО сбили 14 дронов во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Украину дронами и ракетами. ПВО сбило 14 из 20 дронов.
Главные тезисы
- Во время атаки России на Украину в ночь на 10 июля ПВО сбило 14 из 20 ударных дронов и ракет.
- Дроны и ракеты были запущены с территории оккупированного Крыма и России, направлялись на разные области Украины.
- Защитные мероприятия включали в себя истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, огневые группы и радиоэлектронную борьбу.
- В результате активного противодействия ПВО удалось сбить 14 ударных дронов, оставив вражеские ракеты и дроны без возможности достичь целей.
- Атака России направлена на портовую инфраструктуру Одесской области и энергообъект в Ровенской области. Обстрелы привели к оглашению воздушной тревоги.
Как отработала ПВО
В результате боевой работы сбиты 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Дроны оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым).
Обстрел РФ по Украине
После 00:00 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед". Позже в Одессе прогремели взрывы.
Как отметил Олещук, ракетами была атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей.
Кроме того, Россия атаковала ударными дронами энергообъект в Ровенской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-