Силы ПВО сбили 14 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 14 дронов во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 14 дронов во время атаки РФ на Украину
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Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Украину дронами и ракетами. ПВО сбило 14 из 20 дронов.

Главные тезисы

  • Во время атаки России на Украину в ночь на 10 июля ПВО сбило 14 из 20 ударных дронов и ракет.
  • Дроны и ракеты были запущены с территории оккупированного Крыма и России, направлялись на разные области Украины.
  • Защитные мероприятия включали в себя истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, огневые группы и радиоэлектронную борьбу.
  • В результате активного противодействия ПВО удалось сбить 14 ударных дронов, оставив вражеские ракеты и дроны без возможности достичь целей.
  • Атака России направлена на портовую инфраструктуру Одесской области и энергообъект в Ровенской области. Обстрелы привели к оглашению воздушной тревоги.

Как отработала ПВО

В ночь на 10 июля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области, — говорится в сообщении

В результате боевой работы сбиты 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Дроны оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым).

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы, — добавил Олещук.

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед". Позже в Одессе прогремели взрывы.

Как отметил Олещук, ракетами была атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей.

Кроме того, Россия атаковала ударными дронами энергообъект в Ровенской области.

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