Силы ПВО сбили 14 дронов во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Украину дронами и ракетами. ПВО сбило 14 из 20 дронов.

Как отработала ПВО

В ночь на 10 июля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области, — говорится в сообщении Поделиться

В результате боевой работы сбиты 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Дроны оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым).

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы, — добавил Олещук. Поделиться

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед". Позже в Одессе прогремели взрывы.

Как отметил Олещук, ракетами была атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей.

Кроме того, Россия атаковала ударными дронами энергообъект в Ровенской области.