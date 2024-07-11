Чому дрони зі штучним інтелектом є ефективнішими на фронті. Експерт назвав переваги
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому дрони зі штучним інтелектом є ефективнішими на фронті. Експерт назвав переваги

дрон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Експерт із радіотехнологій Сергій Флеш заявив, що наразі в Україні є як мінімум п'ять локальних розробників дронів зі штучним інтелектом.

Головні тези:

  • Дрони зі штучним інтелектом виявляються ефективнішими на фронті завдяки технології машинного зору, яка дозволяє їм точно захоплювати та атакувати цілі.
  • Технологія машинного зору надає дронам незалежність від перешкод, таких як РЕБ, втрата зв'язку або погодні умови.
  • Україна залучає міжнародні ресурси для розвитку безпілотників, намагаючись зменшити дефіцит цих технологій у бойових діях.
  • Коаліція держав, які постачають безпілотники Україні, підтримує розвиток у цій галузі та посилює її обороноздатність.
  • Інтеграція дронів зі штучним інтелектом у військові операції стає важливим елементом стратегії оборони у сучасних умовах.

Чому дрони зі штучним інтелектом є ефективнішими

І от американська компанія показала нам подібне аналогічне рішення. Щоб наші телеглядачі розуміли, що це таке, я поясню. Ви всі знаєте, що таке РЕБ. Він закриває, до прикладу, машину, техніку або піхотинця куполом на 40-60 метрів, тому FPV може підлетіти, як зі сторони противника, так і з нашої сторони. Для того, щоб ці дрони могли атакувати крізь РЕБ-куполи, придумали технологію машинного зору, тому не зовсім правильно називати це "штучним інтелектом", адже це певний елемент машинного зору, — пояснив експерт.

Він додав, коли оператор дрона підлітає до ворога, то він з висоти 150-200 метрів позначає ціль, після чого БпЛА самостійно захоплює та летить до неї. За його словами, цьому безпілотнику на заваді не може стати ні РЕБ, ні втрата зв'язку, ні вітер, ні рух машини.

Все одно далі цей машинний зір доведе FPV до цілі, який 100% вразить її. Неважливо, що там буде — техніка чи машина, скажімо, будь-який кадр, на якому можна сфокусуватися. Ми говоримо, що за цим майбутнє, проте така технологія робить дрон дорожчим на 200-300 доларів, тому ми зараз, як і наш противник, не поспішаємо впроваджувати повсюдно, але коли на напрямках фронту буде повністю проблема, яка пов'язана з ворожим насиченням засобів РЕБ, нам доведеться використовувати цю технологію всюди, — підкреслив Флеш.

Дрони для України

У Данії підписали угоду про міжнародне співробітництво в галузі безпілотників, тому коаліція дронів для України стала ще ширшою. Згідно цього документа, Україна отримає 1 мільйон малих ударних БпЛА найближчого року.

Також повідомлялось, що Нідерланди виділили 20 млн євро у спільний фонд нової коаліції із закупівлі безпілотників для України.

Розробка і впровадження безпілотників стає вирішальним фактором у бойових діях. В України є дефіцит безпілотників, у РФ — немає. Щоб зменшити нестачу, Латвія та Україна створили коаліцію безпілотників, до якої приєдналися Нідерланди. Мета коаліції — передати Україні 1 мільйон безпілотників цього року, а пізніше розширити поставки на інші типи безпілотників, наприклад, для розвідки, — зазначили у Міноборони країни.

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