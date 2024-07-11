Чому дрони зі штучним інтелектом є ефективнішими на фронті. Експерт назвав переваги

Експерт із радіотехнологій Сергій Флеш заявив, що наразі в Україні є як мінімум п'ять локальних розробників дронів зі штучним інтелектом.
Головні тези:
- Дрони зі штучним інтелектом виявляються ефективнішими на фронті завдяки технології машинного зору, яка дозволяє їм точно захоплювати та атакувати цілі.
- Технологія машинного зору надає дронам незалежність від перешкод, таких як РЕБ, втрата зв'язку або погодні умови.
- Україна залучає міжнародні ресурси для розвитку безпілотників, намагаючись зменшити дефіцит цих технологій у бойових діях.
- Коаліція держав, які постачають безпілотники Україні, підтримує розвиток у цій галузі та посилює її обороноздатність.
- Інтеграція дронів зі штучним інтелектом у військові операції стає важливим елементом стратегії оборони у сучасних умовах.
Чому дрони зі штучним інтелектом є ефективнішими
Він додав, коли оператор дрона підлітає до ворога, то він з висоти 150-200 метрів позначає ціль, після чого БпЛА самостійно захоплює та летить до неї. За його словами, цьому безпілотнику на заваді не може стати ні РЕБ, ні втрата зв'язку, ні вітер, ні рух машини.
Дрони для України
У Данії підписали угоду про міжнародне співробітництво в галузі безпілотників, тому коаліція дронів для України стала ще ширшою. Згідно цього документа, Україна отримає 1 мільйон малих ударних БпЛА найближчого року.
Також повідомлялось, що Нідерланди виділили 20 млн євро у спільний фонд нової коаліції із закупівлі безпілотників для України.
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