ВСУ уничтожили российскую систему РСЗО "Сонцепек" на Покровском направлении

Операторы беспилотников отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на восточном направлении фронта выследили и уничтожили русский РСЗО Сонцепек. Об этом сообщила на своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.

На Покровском направлении пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выследили и точным сбросом из БПЛА уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Сонцепек. Поделиться

По состоянию на утро 11 июля в зоне ответственности ОСУВ Хортица пилоты ОМБр имени Якова Гандзюка также уничтожили

одну БМ-21 Град (реактивная система залпового огня калибра 122 мм),

одну боевую машину пехоты (БМП-1),

две гаубицы Д-30 калибром 122 мм,

один 120-миллиметровый миномет.

Воины-зенитчики 110-й ОМБр сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области

Бойцы 110-й Отдельной штурмовой бригады уничтожили на Востоке Украины российский штурмовик Су-25.

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донетчины.

В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25. На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны. Поделиться

Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.