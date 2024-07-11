Операторы дронов ВСУ уничтожили огнеметную систему РФ «Сонцепек» — видео

Пилоты FPV-дронов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка атаковали российскую РСЗО на Покровском направлении.
Главные тезисы
- В зоне ответственности ОСУВ Хортица также зафиксировано уничтожение российских военных объектов, включая технику и самолеты.
- Бойцы отдельных военных бригад успешно сбили российские штурмовики Су-25 на востоке Украины и Донецкой области.
- Военные ведомства подтверждают успешные обстрелы и сбивание российских самолетов, нарушающих мир на украинских территориях.
ВСУ уничтожили российскую систему РСЗО "Сонцепек" на Покровском направлении
Операторы беспилотников отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на восточном направлении фронта выследили и уничтожили русский РСЗО Сонцепек. Об этом сообщила на своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.
По состоянию на утро 11 июля в зоне ответственности ОСУВ Хортица пилоты ОМБр имени Якова Гандзюка также уничтожили
одну БМ-21 Град (реактивная система залпового огня калибра 122 мм),
одну боевую машину пехоты (БМП-1),
две гаубицы Д-30 калибром 122 мм,
один 120-миллиметровый миномет.
Воины-зенитчики 110-й ОМБр сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области
Бойцы 110-й Отдельной штурмовой бригады уничтожили на Востоке Украины российский штурмовик Су-25.
Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донетчины.
Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.
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