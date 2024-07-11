Оператори дронів ЗСУ знищили вогнеметну систему РФ «Сонцепьок» — відео

ЗСУ знищили російську систему РСЗВ “Сонцепьок” на Покровському напрямку

Оператори безпілотників окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на східному напрямку фронту вистежили і знищили російську РСЗВ Сонцепьок. Про це повідомило на своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.

На Покровському напрямку пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили і влучним скидом з БПЛА знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок. Поширити

Станом на ранок 11 липня у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця пілоти ОМБр імені Якова Гандзюка також знищили

одну БМ-21 Град (реактивна система залпового вогню калібру 122 мм),

одну бойову машину піхоти (БМП-1),

дві гаубиці Д-30 калібром 122 мм,

один 120-міліметровий міномет.

Воїни-зенітники 110-ої ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині

Бійці 110-ої Окремої штурмової бригади знищили на Сході України російський штурмовик Су-25.

Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. Поширити

Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.