Пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка атакували російську РСЗВ на Покровському напрямку.
Головні тези:
- У зоні відповідальності ОСУВ Хортиця також зафіксовано знищення російських військових об'єктів, включно з технікою і літаками.
- Бійці окремих військових бригад успішно збили російські штурмовики Су-25 на сході України та в Донеччині.
- Військові відомства підтверджують успішні обстріли та збиття російських літаків, що порушували мир на українських територіях.
ЗСУ знищили російську систему РСЗВ “Сонцепьок” на Покровському напрямку
Оператори безпілотників окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на східному напрямку фронту вистежили і знищили російську РСЗВ Сонцепьок. Про це повідомило на своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.
Станом на ранок 11 липня у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця пілоти ОМБр імені Якова Гандзюка також знищили
одну БМ-21 Град (реактивна система залпового вогню калібру 122 мм),
одну бойову машину піхоти (БМП-1),
дві гаубиці Д-30 калібром 122 мм,
один 120-міліметровий міномет.
Воїни-зенітники 110-ої ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині
Бійці 110-ої Окремої штурмової бригади знищили на Сході України російський штурмовик Су-25.
Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.
Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.
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