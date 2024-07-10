ЗСУ знищили ЗРК С-300 та С-400 на Бєлгородщині

За інформацією керівника штабу, заступника командира ОТУ "Харків" полковника Віктора Солімчука, ЗСУ знищили ЗРК окупаційної армії РФ С-300 та С-400 у Бєлгородській області, які атакували Харків.
Головні тези:
- Українські війська знищили ЗРК С-300 та С-400 окупантів у Бєлгородській області, що атакували Харків.
- ЗСУ мають дозвіл на використання зброї Заходу проти військових об'єктів в Росії.
- Армія РФ втратила значну кількість військ та техніки під час наступу на Харківщині.
- Важлива роль протиповітряної оборони для ураження літаків-носіїв авіаційних бомб з модулями планування і корегування.
- Сили оборони України підтверджують готовність до відстоювання наступу ворожих військ та мають стратегічний план дій.
Що відомо про знищення ЗРК С-300 та С-400 на Харківщині
За словами Солімчука, українські військові на передовій отримують необхідне озброєння та боєприпаси.
Солімчук зазначив, що ЗСУ на передовій у Харківській області завдають вогневого ураження по живій силі і техніці з раннього виявлення, тобто коли вони перетинають кордон.
Солімчук зазначив, що Силам оборони потрібні засоби протиповітряної оборони для ураження літаків-носіїв авіаційних бомб з модулями планування і корегування, які запускаються з далекої відстані.
Що відомо про втрати армії РФ під час наступу на Харківщині
Солімчук зазначив, що від початку нового наступу окупаційної армії РФ на Харківщині кремлівські загарбники вже втратили 2 тис 939 вбитими та 6 тис 509 пораненими.
Ще 40 російських окупантів здались у полон.
Зокрема, у Вовчанську окупанти вже втратили більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади, "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.
Крім того, їхня 83-я десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях.
Водночас у Силах оборони наголосили, що війська РФ все ще мають досить серйозний наступальний потенціал - окупанти перегруповуються, відновлюють сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.
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