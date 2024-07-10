ЗСУ знищили ЗРК С-300 та С-400 на Бєлгородщині

За інформацією керівника штабу, заступника командира ОТУ "Харків" полковника Віктора Солімчука, ЗСУ знищили ЗРК окупаційної армії РФ С-300 та С-400 у Бєлгородській області, які атакували Харків.

Що відомо про знищення ЗРК С-300 та С-400 на Харківщині

За словами Солімчука, українські військові на передовій отримують необхідне озброєння та боєприпаси.

А головне - ми отримали дозвіл використовувати озброєння Заходу по військових об’єктах, розташованих на території Росії, - підкреслив військовий. Поширити

Солімчук зазначив, що ЗСУ на передовій у Харківській області завдають вогневого ураження по живій силі і техніці з раннього виявлення, тобто коли вони перетинають кордон.

Солімчук зазначив, що Силам оборони потрібні засоби протиповітряної оборони для ураження літаків-носіїв авіаційних бомб з модулями планування і корегування, які запускаються з далекої відстані.

Є потреба у високоточному ракетному озброєнні, з можливістю завдавати удари на всю глибину військ противника — і по пунктах управління, і по ППО, і по районах зосередження, і по інших важливих військових об’єктах на території РФ, - підкреслив заступник командира ОТУВ “Харків”. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ під час наступу на Харківщині

Солімчук зазначив, що від початку нового наступу окупаційної армії РФ на Харківщині кремлівські загарбники вже втратили 2 тис 939 вбитими та 6 тис 509 пораненими.

Ще 40 російських окупантів здались у полон.

Зокрема, у Вовчанську окупанти вже втратили більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади, "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.

Крім того, їхня 83-я десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях.

Водночас у Силах оборони наголосили, що війська РФ все ще мають досить серйозний наступальний потенціал - окупанти перегруповуються, відновлюють сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.