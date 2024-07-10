Понад 90% втрат. У ЗСУ розкрили правду про наступ армії РФ на Харківщині

Як повідомляє начальник штабу, заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук, російські загарбники залучили 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківської області, які розпочалися два місяці тому.
Головні тези:
- Армія РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині, з 2939 загиблими, 6509 пораненими та 45 окупантами, що здалися в полон.
- Орієнтовні втрати росіян на цьому напрямку сягнули приблизно 91%.
- Попри великі втрати, російські окупанти активно стягують підрозділи та використовують добровольчі бригади, зберігаючи серйозний наступальний потенціал.
Армія РФ провалила ще один свій наступ в Україні
Офіцер офіційно підтвердив, що станом на початок липня втрати російських окупантів сягнули:
2939 вбитими,
6509 пораненими.
45 окупантів здалися у полон.
Віктор Солімчук звертає увагу на те, що орієнтовні втрати армії РФ на цьому напрямку складають приблизно 91%.
Що також важливо розуміти, протягом цього періоду противник втратив у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, а також "сточив" 83-й, 157-й танковий полки.
Російські окупанти поки не планують здаватися
Попри шалені втрати армії РФ, командування окупаційних військ активно стягує підрозділи з інших напрямків, використовує резерви, залучає так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади.
Не можна також ігнорувати той факт, що загарбники досі мають досить серйозний наступальний потенціал.
Армія РФ постійно перегруповується, відновлює сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.
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