Понад 90% втрат. У ЗСУ розкрили правду про наступ армії РФ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 90% втрат. У ЗСУ розкрили правду про наступ армії РФ на Харківщині

ЗСУ
Джерело:  АрміяInform

Як повідомляє начальник штабу, заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук, російські загарбники залучили 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківської області, які розпочалися два місяці тому.

Головні тези:

  • Армія РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині, з 2939 загиблими, 6509 пораненими та 45 окупантами, що здалися в полон.
  • Орієнтовні втрати росіян на цьому напрямку сягнули приблизно 91%.
  • Попри великі втрати, російські окупанти активно стягують підрозділи та використовують добровольчі бригади, зберігаючи серйозний наступальний потенціал.

Армія РФ провалила ще один свій наступ в Україні

Офіцер офіційно підтвердив, що станом на початок липня втрати російських окупантів сягнули:

  • 2939 вбитими,

  • 6509 пораненими.

  • 45 окупантів здалися у полон.

Віктор Солімчук звертає увагу на те, що орієнтовні втрати армії РФ на цьому напрямку складають приблизно 91%.

Що також важливо розуміти, протягом цього періоду противник втратив у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, а також "сточив" 83-й, 157-й танковий полки.

Їхня 83 десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях, — додав військовий.

Російські окупанти поки не планують здаватися

Попри шалені втрати армії РФ, командування окупаційних військ активно стягує підрозділи з інших напрямків, використовує резерви, залучає так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади.

Не можна також ігнорувати той факт, що загарбники досі мають досить серйозний наступальний потенціал.

Армія РФ постійно перегруповується, відновлює сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.

Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. А наші воїни, артилерія та дрони вносять суттєві та відчутні корективи у плани ворога. Всі його спроби наростити зусилля та розширити зону контролю — успіху не мають, — підсумував Віктор Солімчук.

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