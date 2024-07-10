Понад 90% втрат. У ЗСУ розкрили правду про наступ армії РФ на Харківщині

Як повідомляє начальник штабу, заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук, російські загарбники залучили 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківської області, які розпочалися два місяці тому.

Армія РФ провалила ще один свій наступ в Україні

Офіцер офіційно підтвердив, що станом на початок липня втрати російських окупантів сягнули:

2939 вбитими,

6509 пораненими.

45 окупантів здалися у полон.

Віктор Солімчук звертає увагу на те, що орієнтовні втрати армії РФ на цьому напрямку складають приблизно 91%.

Що також важливо розуміти, протягом цього періоду противник втратив у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, а також "сточив" 83-й, 157-й танковий полки.

Їхня 83 десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях, — додав військовий. Поширити

Російські окупанти поки не планують здаватися

Попри шалені втрати армії РФ, командування окупаційних військ активно стягує підрозділи з інших напрямків, використовує резерви, залучає так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади.

Не можна також ігнорувати той факт, що загарбники досі мають досить серйозний наступальний потенціал.

Армія РФ постійно перегруповується, відновлює сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.