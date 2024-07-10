ЗСУ знищили 1100 солдатів РФ, 2 танки та 36 артсистем

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні втрати противника з початку повномасштабної війни склали 554 510 солдатів. Крім того, за добу українським воїнам вдалось знищити 11 ББМ і 36 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — 554 510 (+1100) осіб ліквідовано;

танків — 8180 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 15 715 (+11) од.;

артилерійських систем — 14 051 (+36) од.;

РСЗВ — 1115 од.;

засоби ППО — 883 (+3) од.;

літаків — 361 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 973 (+51) од.;

крилатих ракет — 2389 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20 269 (+57) од.;

спеціальної техніки — 2531 (+15) од.

США не бачать ознак підготовки армії РФ до прориву на полі бою

В американському відомстві дійшли висновку, що країна-агресорка РФ завдяки постачанню електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану, ракет і артилерії з Північної Кореї має достатньо зброї, однак станом на сьогодні відчуває серйозний брак живої сили.

Попри те, що протягом останніх місяців перевага на фронті була на боці російських окупантів, їм все одно не вдалося захопити значну частину території України.

Ба більше, армії РФ втратила дуже багато свої вояк, нічого не отримавши натомість.

За слова інсайдерів NYT, наразі вони скептично ставляться до перспектив ЗСУ звільнити територію, адже наразі українські воїни сконцентрувалися на розбудові оборонних ліній та максимальному ураженні російських сил.