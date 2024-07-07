Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України за останній тиждень

особового складу 8 тис 290 осіб ліквідовано,

танків - 75 од.,

бойових броньованих машин - 121 од.,

артилерійських систем - 404 од.,

РСЗВ - 5 од.,

засобів ППО - 6 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 278,

крилатих ракет - 21,

автомобільної техніки та автоцистерн - 460 од,

спеціальної техніки - 47.

Що кажуть аналітики стосовно ситуації на фронті

За інформацією аналітиків порталу DeepState,окупаційна армія РФ домоглась просування у 8 районах на Донеччині, однак українські військові відтісняють окупантів на Харківщині.

Ворог просунувся у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки, - підкреслюють аналітики. Поширити

При цьому українські військові успішно контратакують в районі Глибокого на Харківщині.

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ на Харківщині провели контратаки в районі Липців та Глибокого, в районі Вовчанська та біля нього, а також біля Тихого.

На Луганщині відповідно до геолокаційних даних станом на 6 липня, російські окупанти мали незначне просування на схід від Піщаного.

За інформацією ISW, протягом 5-6 липня злочинна армія РФ здійснювала спроби наступу в районі Синківки, Петропавлівки, Стельмахівки, Невського, Макіївки та Греківки, а також на захід від Кремінної в районі Тернів та Торська та в районі Серебрянського лісу.

На Донеччині загарбники продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південь від Сіверська в районі Виїмки.

Протягом 5-6 липня російські окупанти продовжували атаки біля Калинівки, Іванівського, Клещіївки та Андріївки.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 6 липня, російські війська нещодавно просунулися до південно-західної частини Нью-Йорка.

Також повідомляється, що російські сили провели наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Костянтинівки, Парасковіївки, Вугледара та Водяного 5 та 6 липня.