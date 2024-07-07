За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, протягом тижня окупаційна армія РФ втратила на фронті 8 тис 290 солдатів.
Головні тези:
- Протягом тижня окупаційна армія РФ втратила на фронті 8 тис 290 солдатів та значну кількість техніки.
- Українські військові відтісняють окупантів на Харківщині та Луганщині, здійснюючи успішні контратаки.
- Аналітики звертають увагу на просування ворога у деяких районах, але виділяють успішні оборонні дії ЗСУ.
- Російські окупанти продовжують атакувати різні райони на Харківщині, Луганщині та Донеччині.
- За геолокаційними даними, російські війська штурмують різні населені пункти, включаючи південно-західну частину Нью-Йорка.
Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України за останній тиждень
особового складу 8 тис 290 осіб ліквідовано,
танків - 75 од.,
бойових броньованих машин - 121 од.,
артилерійських систем - 404 од.,
РСЗВ - 5 од.,
засобів ППО - 6 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 278,
крилатих ракет - 21,
автомобільної техніки та автоцистерн - 460 од,
спеціальної техніки - 47.
Що кажуть аналітики стосовно ситуації на фронті
За інформацією аналітиків порталу DeepState,окупаційна армія РФ домоглась просування у 8 районах на Донеччині, однак українські військові відтісняють окупантів на Харківщині.
При цьому українські військові успішно контратакують в районі Глибокого на Харківщині.
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ на Харківщині провели контратаки в районі Липців та Глибокого, в районі Вовчанська та біля нього, а також біля Тихого.
На Луганщині відповідно до геолокаційних даних станом на 6 липня, російські окупанти мали незначне просування на схід від Піщаного.
За інформацією ISW, протягом 5-6 липня злочинна армія РФ здійснювала спроби наступу в районі Синківки, Петропавлівки, Стельмахівки, Невського, Макіївки та Греківки, а також на захід від Кремінної в районі Тернів та Торська та в районі Серебрянського лісу.
На Донеччині загарбники продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південь від Сіверська в районі Виїмки.
Протягом 5-6 липня російські окупанти продовжували атаки біля Калинівки, Іванівського, Клещіївки та Андріївки.
Відповідно до геолокаційних даних станом на 6 липня, російські війська нещодавно просунулися до південно-західної частини Нью-Йорка.
Також повідомляється, що російські сили провели наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Костянтинівки, Парасковіївки, Вугледара та Водяного 5 та 6 липня.
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