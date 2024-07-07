В ВСУ назвали потери армии РФ в течение недели
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ назвали потери армии РФ в течение недели

Уничтоженная бронетехника армии РФ
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По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение недели оккупационная армия РФ потеряла на фронте 8 тыс 290 солдат.

Главные тезисы

  • Оккупационная армия РФ потеряла 8 тыс 290 солдат на фронте в течение недели в войне против Украины.
  • Украинские военные оттесняют оккупантов в Харьковской и Луганской областях, осуществляя успешные контратаки.
  • Аналитики выделяют продвижение врага в некоторых районах, однако отмечают успешные оборонные действия ВСУ.
  • По данным геолокации, российские войска продолжают атаковать разные районы на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
  • Военные аналитики подчеркивают контратаки ВСУ в различных районах областей и продвижение российских оккупантов в определенных точках.

Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины за последнюю неделю

  • личного состава 8 тыс 290 человек ликвидировано,

  • танков – 75 ед.,

  • боевых бронированных машин - 121 ед.

  • артиллерийских систем - 404 ед.

  • РСЗО - 5 ед.,

  • средств ПВО - 6 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 278,

  • крылатых ракет - 21,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 460 ед,

  • специальной техники – 47.

Что говорят аналитики по ситуации на фронте

По информации аналитиков портала DeepState, оккупационная армия РФ добилась продвижения в 8 районах Донецкой области, однако украинские военные оттесняют оккупантов в Харьковской области.

Враг продвинулся в Песчаном, Евгеньевке, Северном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Временного Яра, Калиновки, - подчеркивают аналитики.

При этом украинские военные успешно контратакуют в районе Глубокого Харьковской области.

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), ВСУ в Харьковской области провели контратаки в районе Липцев и Глубокого, в районе Волчанска и возле него, а также возле Тихого.

В Луганской области согласно геолокационным данным по состоянию на 6 июля, российские оккупанты имели незначительное продвижение к востоку от Песчаного.

По информации ISW, в течение 5-6 июля преступная армия РФ предпринимала попытки наступления в районе Сынковки, Петропавловки, Стельмаховки, Невского, Макеевки и Грековки, а также западнее Кременной в районе Тернов и Торска и в районе Серебрянского леса.

На Донетчине захватчики продолжали атаки северо-восточнее Северского в районе Белогоровки и к югу от Северска в районе Выемки.

В течение 5-6 июля российские оккупанты продолжали атаки у Калиновки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Согласно геолокационным данным по состоянию на 6 июля, российские войска недавно продвинулись к юго-западной части Нью-Йорка.

Также сообщается, что российские силы провели наступательные операции западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Константиновки, Парасковеевки, Угледара и Водяного 5 и 6 июля.

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