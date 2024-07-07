По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение недели оккупационная армия РФ потеряла на фронте 8 тыс 290 солдат.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ потеряла 8 тыс 290 солдат на фронте в течение недели в войне против Украины.
- Украинские военные оттесняют оккупантов в Харьковской и Луганской областях, осуществляя успешные контратаки.
- Аналитики выделяют продвижение врага в некоторых районах, однако отмечают успешные оборонные действия ВСУ.
- По данным геолокации, российские войска продолжают атаковать разные районы на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
- Военные аналитики подчеркивают контратаки ВСУ в различных районах областей и продвижение российских оккупантов в определенных точках.
Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины за последнюю неделю
личного состава 8 тыс 290 человек ликвидировано,
танков – 75 ед.,
боевых бронированных машин - 121 ед.
артиллерийских систем - 404 ед.
РСЗО - 5 ед.,
средств ПВО - 6 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 278,
крылатых ракет - 21,
автомобильной техники и автоцистерн - 460 ед,
специальной техники – 47.
Что говорят аналитики по ситуации на фронте
По информации аналитиков портала DeepState, оккупационная армия РФ добилась продвижения в 8 районах Донецкой области, однако украинские военные оттесняют оккупантов в Харьковской области.
При этом украинские военные успешно контратакуют в районе Глубокого Харьковской области.
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), ВСУ в Харьковской области провели контратаки в районе Липцев и Глубокого, в районе Волчанска и возле него, а также возле Тихого.
В Луганской области согласно геолокационным данным по состоянию на 6 июля, российские оккупанты имели незначительное продвижение к востоку от Песчаного.
По информации ISW, в течение 5-6 июля преступная армия РФ предпринимала попытки наступления в районе Сынковки, Петропавловки, Стельмаховки, Невского, Макеевки и Грековки, а также западнее Кременной в районе Тернов и Торска и в районе Серебрянского леса.
На Донетчине захватчики продолжали атаки северо-восточнее Северского в районе Белогоровки и к югу от Северска в районе Выемки.
В течение 5-6 июля российские оккупанты продолжали атаки у Калиновки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.
Согласно геолокационным данным по состоянию на 6 июля, российские войска недавно продвинулись к юго-западной части Нью-Йорка.
Также сообщается, что российские силы провели наступательные операции западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Константиновки, Парасковеевки, Угледара и Водяного 5 и 6 июля.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-