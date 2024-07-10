ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 2 танка и 36 артсистем

Что известно о потерях армии РФ

Общие потери противника с начала полномасштабной войны составили 554510 солдат. Кроме того, в сутки украинским воинам удалось уничтожить 11 ББМ и 36 артсистем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — 554 510 (+1100) человек ликвидировано;

танков — 8180 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 15 715 (+11) ед;

артиллерийских систем — 14 051 (+36) ед;

РСЗО — 1115 ед.;

средства ПВО — 883 (+3) ед;

самолетов — 361 ед;

вертолетов — 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 973 (+51) ед;

крылатых ракет — 2389 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 20 269 (+57) ед;

специальной техники — 2531 (+15) ед.

США не видят признаков подготовки армии РФ к прорыву на поле боя

В американском ведомстве пришли к выводу, что страна-агрессорка РФ благодаря поставке электронных компонентов из Китая, беспилотников из Ирана, ракет и артиллерии из Северной Кореи имеет достаточно оружия, однако по состоянию на сегодняшний день испытывает серьезную нехватку живой силы.

Несмотря на то, что в последние месяцы преимущество на фронте было на стороне российских оккупантов, им все равно не удалось захватить значительную часть территории Украины.

Более того, армии РФ потеряла очень много своих воинов, ничего не получив взамен.

По словам инсайдеров NYT, они скептически относятся к перспективам ВСУ освободить территорию, ведь украинские воины сконцентрировались на развитии оборонных линий и максимальном поражении российских сил.