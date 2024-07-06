В Генштабе назвали потери армии РФ на фронте в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе назвали потери армии РФ на фронте в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 123 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные уже 123 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
  • Потери противника на разных направлениях составляют более 60 убитыми и ранеными военнослужащими, а также уничтожена техника и оборудование.
  • Российские оккупанты провели несколько атак на разных направлениях, но украинские военные успешно отразили все попытки атак.
  • Ситуация на востоке Украины остается напряженной, однако украинские военные демонстрируют откровенную готовность к защите территории.
  • В различных областях, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую, отмечается активная боевая деятельность с участием российских оккупантов и украинских военных.

Что происходит на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры провели 9 атак в районах Липцев, Глубокого и Волчанская.

Все вражеские попытки атак были отражены украинскими военными.

Потери противника на этом направлении в настоящее время составляют 62 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 25 БпЛА, также повреждены четыре автомобиля и две артиллерийские системы, одна из которых 2С19 «Мста-С».

В направлении Купянска российские оккупанты в течение дня 6 раз пытались атаковать неподалеку от Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки.

ВСУ уже отразили 4 вражеских атаки. Два боестолкновения продолжаются в районе Синьковки.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ в течение дня 19 раз атаковала в районах Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. В настоящее время продолжаются еще 6 боев.

В направлении Северска российские оккупанты 4 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах Спорного и Выемки. Все вражеские попытки атак оказались безуспешными.

В направлении Краматорска враг 9 раз атаковал вблизи Калиновки, Клещиевки, Временного Яра, Андреевки и Ивановского. Все вражеские попытки атак были отражены.

В направлении Торецка российские оккупанты при поддержке авиации 11 раз пытались проводить штурмы вблизи Торецка, Железного, Северного и Нью-Йорка.

В настоящее время продолжается еще один бой в районе Нью-Йорка.

Наибольшая враждебная активность с начала суток была зафиксирована в направлении Покровска. Здесь российские оккупанты провели 41 атаку вблизи Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Яснобродовки и Карловки.

ВСУ уже отразили 29 вражеских атак. Еще продолжаются 12 боев.

По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на Покровском направлении 181 оккупанта. Уничтожены три вражеских автомобиля и два повреждены. Также уничтожена одна артиллерийская система.

В направлении Курахового враг 17 раз атаковал наши позиции в районе Константиновки и Парасковеевки. Продолжаются бои еще в трех направлениях.

Отражены два вражеских штурма у Водяного.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации Генштаба, в Запорожской области российские оккупанты провели 4 безуспешные атаки. вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Работино и Новоандреевки.

В настоящее время продолжается еще один бой вблизи Малой Токмачки.

На левобережье Днепра в Херсонской области украинские воины успешно отразили одну атаку российских террористов в районе Крынок.

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