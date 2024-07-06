За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 123 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Що відбувається на східному фронті

Зазначається, що на Харківщині від початку доби російські окупанти провели 9 атак в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

Всі ворожі спроби атак були відбиті українськими військовими.

Втрати противника на цьому напрямку на даний час становлять 62 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 25 БпЛА, також пошкоджено чотири автомобіля та дві артилерійські системи, одна з яких 2С19 «Мста-С».

У напрямку Куп’янська російські окупанти протягом дня 6 разів намагались атакувати неподалік Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки.

ЗСУ вже відбили 4 ворожі атаки. Два боєзіткнення триває в районі Синьківки.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ протягом дня 19 разів атакувала в районах Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Наразі тривають ще 6 боїв.

У напрямку Сіверська російські окупанти 4 рази намагались прорвати оборону ЗСУ в районах Спірного та Виїмки. Всі ворожі спроби атак виявились безуспішними.

У напрямку Краматорська ворог 9 разів атакував поблизу Калинівки, Кліщіївки, Часового Яру, Андріївки та Іванівського. Всі ворожі спроби атак були відбиті.

У напрямку Торецька російські окупанти за підтримки авіації 11 разів намагались проводити штурми поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка.

Наразі триває ще один бій в районі Нью-Йорка.

Найбільша ворожа активність від початку доби була зафіксована у напрямку Покровська. Тут російські окупанти провели 41 атаку поблизу Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки.

ЗСУ вже відбили 29 ворожих атак. Ще тривають 12 боїв.

За попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на Покровському напрямку 181 окупанта. Знищено три ворожих автомобіля та два пошкоджено. Також знищено одну артилерійську систему.

У напрямку Курахового ворог 17 разів атакував наші позиції у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Тривають бої ще на трьох напрямках.

Відбито два ворожих штурми біля Водяного.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією Генштабу, у Запорізькій області російські окупанти провели 4 безуспішні атаки поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Работиного та Новоандріївки.

Наразі триває ще один бій поблизу Малої Токмачки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українські воїни успішно відбили одну атаку російських терористів в районі Кринок.