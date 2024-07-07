По информации журналистов издания The Economist, с начала развязанной Россией преступной войны против Украины оккупационная армия РФ от 462 до 728 тыс военных.
Главные тезисы
- СМИ раскрыли, что потери армии РФ в ходе войны против Украины оцениваются от 462 до 728 тыс. военных.
- По данным журналистов, число погибших российских военных в конфликте превысило 100-140 тыс человек, с наибольшим количеством потерь среди мужчин в возрасте от 35 до 39 лет.
- Анализ показывает, что потери армии РФ начали увеличиваться с лета 2023 года из-за контрнаступления украинских войск.
- Прогнозируется, что на каждого погибшего в бою приходится около трех-четырех раненых российских солдат.
- Потери России в Украине с начала 2022 года оказываются наибольшими после Второй мировой войны, но могут не существенно повлиять на снабжение живой силой в будущем.
Что западные журналисты узнали о потерях армии РФ в войне против Украины
Журналисты издания, в частности, ссылаются на утечку данных Минобороны США.
Первый из четырех графиков базируется на оценках официальных и неофициальных источников.
Согласно последним данным на 5 июля, обнародованных российскими изданиями "Медуза" и "Медиазона", количество погибших российских военных с начала войны против Украины превысило 100 человек.
Прогнозировалось, что по состоянию на 21 июня эта цифра, вероятно, выросла до 106-140 тыс. человек.
Этот анализ значительной частью основан на записях о наследии и некрологах в социальных сетях и других источниках.
Однако с 6 февраля этого года данные этих медиа основываются на тенденциях, поскольку их доступ к официальным записям был нарушен.
Недавно чиновники во Франции указали на цифру 150 тыс человек по состоянию на апрель-май этого года.
По подсчетам BBC Russia, к началу июня погибли по меньшей мере 113 тыс солдат оккупационной армии РФ.
Отмечается, что потери оккупационной армии РФ начали стремительно расти с лета 2023 вследствие контрнаступления украинских военных, а также после боев за Авдеевку и Времен Яр.
Эти данные не включают украинцев, завербованных Россией на оккупированных территориях. Также не учитываются российские военные, получившие тяжелые ранения и не вернуться к бою.
По подсчетам журналистов The Economist, вероятно, на каждого погибшего в бою приходится примерно три-четыре раненых российских солдата.
Как потери в войне против Украины повлияют на ситуацию в стране-агрессорке
Журналисты считают, что примерно от 462 тыс. до 728 тыс. российских военных потеряли боеспособность.
Французские и британские официальные лица считают, что около 500 тыс. россиян были тяжело ранены или убиты до начала мая.
Наибольшие потери понесли люди в возрасте от 35 до 39 лет, 27 тыс из которых, по оценкам, были убиты в период с февраля 2022 по июнь 2024 года.
По последним оценкам, примерно 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, возможно, были либо убиты, либо тяжело ранены в Украине с начала полномасштабной войны.
Потери России в Украине с 2022 года превышают количество потерь во всех войнах после Второй мировой войны вместе.
Несмотря на это, западные официальные лица и аналитики предполагают, что значительные потери вряд ли повлияют на снабжение России живой силой в ближайшей и среднесрочной перспективе.
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