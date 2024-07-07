По информации журналистов издания The Economist, с начала развязанной Россией преступной войны против Украины оккупационная армия РФ от 462 до 728 тыс военных.

Что западные журналисты узнали о потерях армии РФ в войне против Украины

Журналисты издания, в частности, ссылаются на утечку данных Минобороны США.

Первый из четырех графиков базируется на оценках официальных и неофициальных источников.

Согласно последним данным на 5 июля, обнародованных российскими изданиями "Медуза" и "Медиазона", количество погибших российских военных с начала войны против Украины превысило 100 человек.

Прогнозировалось, что по состоянию на 21 июня эта цифра, вероятно, выросла до 106-140 тыс. человек.

Этот анализ значительной частью основан на записях о наследии и некрологах в социальных сетях и других источниках.

Однако с 6 февраля этого года данные этих медиа основываются на тенденциях, поскольку их доступ к официальным записям был нарушен.

Недавно чиновники во Франции указали на цифру 150 тыс человек по состоянию на апрель-май этого года.

По подсчетам BBC Russia, к началу июня погибли по меньшей мере 113 тыс солдат оккупационной армии РФ.

Отмечается, что потери оккупационной армии РФ начали стремительно расти с лета 2023 вследствие контрнаступления украинских военных, а также после боев за Авдеевку и Времен Яр.

Эти данные не включают украинцев, завербованных Россией на оккупированных территориях. Также не учитываются российские военные, получившие тяжелые ранения и не вернуться к бою.

По подсчетам журналистов The Economist, вероятно, на каждого погибшего в бою приходится примерно три-четыре раненых российских солдата.

Как потери в войне против Украины повлияют на ситуацию в стране-агрессорке

Журналисты считают, что примерно от 462 тыс. до 728 тыс. российских военных потеряли боеспособность.

Французские и британские официальные лица считают, что около 500 тыс. россиян были тяжело ранены или убиты до начала мая.

Наибольшие потери понесли люди в возрасте от 35 до 39 лет, 27 тыс из которых, по оценкам, были убиты в период с февраля 2022 по июнь 2024 года.

По последним оценкам, примерно 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, возможно, были либо убиты, либо тяжело ранены в Украине с начала полномасштабной войны.

Потери России в Украине с 2022 года превышают количество потерь во всех войнах после Второй мировой войны вместе.

Несмотря на это, западные официальные лица и аналитики предполагают, что значительные потери вряд ли повлияют на снабжение России живой силой в ближайшей и среднесрочной перспективе.