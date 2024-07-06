В ОСГВ "Хортица" назвали безумные потери армии РФ в боях за Часов Яр
Категория
Украина
Дата публикации

В ОСГВ "Хортица" назвали безумные потери армии РФ в боях за Часов Яр

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ ради захвата одного квартала в Часовом Яру в Донецкой области потеряла тысячи солдат.

Главные тезисы

  • Российская армия потеряла тысячи солдат в боях за Часов Яр в Донецкой области.
  • Украинские военные успешно отражают наступления врага и держат оборону.
  • Бойцы украинской 24-й ОМБ уничтожили вражескую САУ “Тюльпан” с помощью дронов.
  • Российские оккупанты совершают обстрелы и используют авиацию в районе Торецка.
  • Враг пытается расширить линию фронта через активные действия в Торецком районе и направление в сторону Константиновки.

Что известно о потерях армии РФ в боях за Часов Яр

По его словам, российские оккупанты продолжают давить и пытаться проводить наступление на разных участках фронта, однако украинские военные держат оборону и дают достойный отпор врагу.

Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что только за прошедшие сутки российские оккупанты 250 раз обстреливали позиции ВСУ в Часовом Яру.

Враг захватил микрорайон "Канал", потеряв при этом безумное количество живой силы и техники.

Там противник около 5 тыс. возложил за время операции по взятию одного или полутора кварталов Часового Яра. Российские матери и жены должны знать, что их 5 тыс. человек не вернется домой, потому что пытались взять определенный район населённого пункта, - отметил Волошин.

Он также добавил, что бойцы 24-й ОМБ имени короля Даниила с помощью дронов уничтожили вражескую САУ "Тюльпан".

Что известно о ситуации в районе Торецка

Волошин также признал, что линия фронта расширилась из-за начала активных действий оккупационной армии РФ в Торецком районе.

Там противник пытается проводить активные боевые действия, совершая обстрелы из разных видов вооружения и авиации.

Противник там пытается проводить активные боевые действия и совершает обстрелы по разным видам вооружения, а также по авиации по населенным пунктам. В частности, это и Шумы, и Нью-Йорк, и непосредственно Торецк. Железное, Северное и Южное. Поэтому имелось в виду, что враг пытается со стороны Горловки как раз на Торецком направлении в сторону Константиновки штурмовать позиции наших военных. Конечно, он преобладает там пехотой и применяет также артиллерию и авиацию, - отметил спикер ОСГВ "Хортица".

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