По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ ради захвата одного квартала в Часовом Яру в Донецкой области потеряла тысячи солдат.
Главные тезисы
- Российская армия потеряла тысячи солдат в боях за Часов Яр в Донецкой области.
- Украинские военные успешно отражают наступления врага и держат оборону.
- Бойцы украинской 24-й ОМБ уничтожили вражескую САУ “Тюльпан” с помощью дронов.
- Российские оккупанты совершают обстрелы и используют авиацию в районе Торецка.
- Враг пытается расширить линию фронта через активные действия в Торецком районе и направление в сторону Константиновки.
Что известно о потерях армии РФ в боях за Часов Яр
По его словам, российские оккупанты продолжают давить и пытаться проводить наступление на разных участках фронта, однако украинские военные держат оборону и дают достойный отпор врагу.
Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что только за прошедшие сутки российские оккупанты 250 раз обстреливали позиции ВСУ в Часовом Яру.
Враг захватил микрорайон "Канал", потеряв при этом безумное количество живой силы и техники.
Он также добавил, что бойцы 24-й ОМБ имени короля Даниила с помощью дронов уничтожили вражескую САУ "Тюльпан".
Что известно о ситуации в районе Торецка
Волошин также признал, что линия фронта расширилась из-за начала активных действий оккупационной армии РФ в Торецком районе.
Там противник пытается проводить активные боевые действия, совершая обстрелы из разных видов вооружения и авиации.
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