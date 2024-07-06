По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ ради захвата одного квартала в Часовом Яру в Донецкой области потеряла тысячи солдат.

Что известно о потерях армии РФ в боях за Часов Яр

По его словам, российские оккупанты продолжают давить и пытаться проводить наступление на разных участках фронта, однако украинские военные держат оборону и дают достойный отпор врагу.

Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что только за прошедшие сутки российские оккупанты 250 раз обстреливали позиции ВСУ в Часовом Яру.

Враг захватил микрорайон "Канал", потеряв при этом безумное количество живой силы и техники.

Там противник около 5 тыс. возложил за время операции по взятию одного или полутора кварталов Часового Яра. Российские матери и жены должны знать, что их 5 тыс. человек не вернется домой, потому что пытались взять определенный район населённого пункта, - отметил Волошин. Поделиться

Он также добавил, что бойцы 24-й ОМБ имени короля Даниила с помощью дронов уничтожили вражескую САУ "Тюльпан".

Что известно о ситуации в районе Торецка

Волошин также признал, что линия фронта расширилась из-за начала активных действий оккупационной армии РФ в Торецком районе.

Там противник пытается проводить активные боевые действия, совершая обстрелы из разных видов вооружения и авиации.