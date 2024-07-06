За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ заради захоплення одного кварталу у Часовому Яру на Донеччині втратила тисячі солдатів.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ втратила тисячі солдатів у боях за Часів Яр на Донеччині.
- Українські військові успішно тримають оборону та відбивають атаки ворога.
- Російські окупанти продовжують активні дії в районі Торецька, здійснюючи обстріли та використовуючи авіацію.
- Бійці української 24-ої ОМБ імені короля Данила знищили ворожу САУ “Тюльпан” за допомогою дронів.
- Ворог намагається розширити лінію фронту через активні дії в районі Торецька та напрямок в сторону Костянтинівки.
Що відомо про втрати армії РФ у боях за Часів Яр
За його словами, російські окупанти продовжують тиснути і намагатись проводити наступ на різних ділянках фронту, однак українські військові тримають оборону і дають гідну відсіч ворогу.
Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що тільки протягом минулої доби російські окупанти 250 разів обстрілювали позиції ЗСУ у Часовому Яру.
Ворог захопив мікрорайон “Канал”, втративши при цьому шалену кількість живої сили та техніки.
Він також додав що бійці 24-ої ОМБ імені короля Данила за допомогою дронів знищили ворожу САУ “Тюльпан”.
Що відомо про ситуацію в районі Торецька
Волошин також визнав, що лінія фронту розширилась через початок активних дій окупаційної армії РФ в районі Торецька.
Там противник намагається проводити активні бойові дії, здійснюючи обстріли із різних видів озброєння та авіації.
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