В ОСУВ "Хортиця" назвали шалені втрати армії РФ у боях за Часів Яр
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОСУВ "Хортиця" назвали шалені втрати армії РФ у боях за Часів Яр

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ заради захоплення одного кварталу у Часовому Яру на Донеччині втратила тисячі солдатів. 

Головні тези:

  • Окупаційна армія РФ втратила тисячі солдатів у боях за Часів Яр на Донеччині.
  • Українські військові успішно тримають оборону та відбивають атаки ворога.
  • Російські окупанти продовжують активні дії в районі Торецька, здійснюючи обстріли та використовуючи авіацію.
  • Бійці української 24-ої ОМБ імені короля Данила знищили ворожу САУ “Тюльпан” за допомогою дронів.
  • Ворог намагається розширити лінію фронту через активні дії в районі Торецька та напрямок в сторону Костянтинівки.

Що відомо про втрати армії РФ у боях за Часів Яр

За його словами, російські окупанти продовжують тиснути і намагатись проводити наступ на різних ділянках фронту, однак українські військові тримають оборону і дають гідну відсіч ворогу.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що тільки протягом минулої доби російські окупанти 250 разів обстрілювали позиції ЗСУ у Часовому Яру.

Ворог захопив мікрорайон “Канал”, втративши при цьому шалену кількість живої сили та техніки.

Там противник близько 5 тис. поклав за час операції по взяттю одного чи півтора кварталу Часового Яру. Російські матері і дружини мають знати, що їхніх 5 тис. чоловік не повернеться додому, бо намагалися взяти певний район населеного пункту, - зазначив Волошин.

Він також додав що бійці 24-ої ОМБ імені короля Данила за допомогою дронів знищили ворожу САУ “Тюльпан”.

Що відомо про ситуацію в районі Торецька

Волошин також визнав, що лінія фронту розширилась через початок активних дій окупаційної армії РФ в районі Торецька.

Там противник намагається проводити активні бойові дії, здійснюючи обстріли із різних видів озброєння та авіації.

Противник там намагається проводити активні бойові дії і здійснює обстріли з різних видів озброєння, а також з авіації по населених пунктах. Зокрема,  це і Шуми, і Нью-Йорк, і безпосередньо Торецьк. Залізне, Північне і Південне. Тому, малося на увазі, що ворог намагається зі сторони Горлівки якраз на Торецькому напрямку в сторону Костянтинівки штурмувати позиції наших військових. Звісно, що він переважає там піхотою та застосовує також  артилерію та авіацію, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.

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