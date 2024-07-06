За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ заради захоплення одного кварталу у Часовому Яру на Донеччині втратила тисячі солдатів.

Що відомо про втрати армії РФ у боях за Часів Яр

За його словами, російські окупанти продовжують тиснути і намагатись проводити наступ на різних ділянках фронту, однак українські військові тримають оборону і дають гідну відсіч ворогу.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що тільки протягом минулої доби російські окупанти 250 разів обстрілювали позиції ЗСУ у Часовому Яру.

Ворог захопив мікрорайон “Канал”, втративши при цьому шалену кількість живої сили та техніки.

Там противник близько 5 тис. поклав за час операції по взяттю одного чи півтора кварталу Часового Яру. Російські матері і дружини мають знати, що їхніх 5 тис. чоловік не повернеться додому, бо намагалися взяти певний район населеного пункту, - зазначив Волошин. Поширити

Він також додав що бійці 24-ої ОМБ імені короля Данила за допомогою дронів знищили ворожу САУ “Тюльпан”.

Що відомо про ситуацію в районі Торецька

Волошин також визнав, що лінія фронту розширилась через початок активних дій окупаційної армії РФ в районі Торецька.

Там противник намагається проводити активні бойові дії, здійснюючи обстріли із різних видів озброєння та авіації.