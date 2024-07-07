За інформацією журналістів видання The Economist, від початку розв'язаної Росією злочинної війни проти України окупаційна армія РФ від 462 до 728 тис військових.

Що західні журналісти дізнались про втрати армії РФ у війні проти України

Журналісти видання, зокрема, посилаються на виток даних Міноборони США.

Зазначається, що перший з чотирьох графіків базується на оцінках офіційних та неофіційних джерел.

Відповідно до останніх даних станом на 5 липня, оприлюднених російськими виданнями “Медуза” та “Медіазона”, кількість загиблих російських військових від початку війни проти України перевищила 100 осіб.

Прогнозувалось, що станом на 21 червня, ця цифра, ймовірно, зросла до 106-140 тис осіб.

Цей аналіз значною частиною базується на записах про спадщину та некрологах у соціальних мережах та інших джерелах.

Однак з 6 лютого цього року дані цих медіа ґрунтуються на тенденціях, оскільки їхній доступ до офіційних записів було порушено.

Нещодавно посадовці у Франції вказали на цифру 150 тис осіб станом на квітень-травень цього року.

За підрахунками BBC Russia, до початку червня загинуло щонайменше 113 тис солдат окупаційної армії РФ.

Зазначається, що втрати окупаційної армії РФ почали стрімко зростати з літа 2023 року внаслідок контрнаступу українських військових, а також після боїв за Авдіївку та Часів Яр.

Ці дані не включають українців, завербованих Росією на окупованих територіях. Також не враховуються російські військові, які отримали важкі поранення і не можуть повернутися до бою.

За підрахунками журналістів The Economist, ймовірно, на кожного загиблого в бою припадає приблизно три-чотири поранених російських солдата.

Як втрати у війні проти України вплинуть на ситуацію в країні-агресорці

Журналісти вважають, що приблизно від 462 тис до 728 тис російських військових втратили боєздатність.

Французькі та британські офіційні особи вважають, що близько 500 тис росіян були важко поранені або вбиті до початку травня.

Найбільших втрат зазнали люди у віці від 35 до 39 років, 27 тис з яких, за оцінками, були вбиті в період з лютого 2022 року по червень 2024 року.

За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни.

Втрати Росії в Україні з 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової війни разом.

Незважаючи на це, західні офіційні особи та аналітики припускають, що значні втрати навряд чи вплинуть на постачання Росії живою силою в найближчій та середньостроковій перспективі.