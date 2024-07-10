Более 90% потерь. В ВСУ раскрыли правду о наступлении армии РФ на Харьковищине

Как сообщает начальник штаба, заместитель командира ОТУ "Харьков" полковник Виктор Солимчук, российские захватчики привлекли 10 350 человек к наступательным действиям в приграничных районах Харьковской области, которые начались два месяца назад.

Армия РФ провалила еще одно свое наступление в Украине

Офицер официально подтвердил, что по состоянию на начало июля потери российских окупантов достигли:

2939 убитыми,

6509 ранеными,

45 солдатов РФ сдались в плен.

Виктор Солимчук обращает внимание на то, что ориентировочные потери армии РФ в этом направлении составляют примерно 91%.

Что также важно понимать, в течение этого периода противник потерял в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады, а также "сточил" 83-й, 157-й танковый полки.

Их 83 десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах, — добавил военный. Поделиться

Российские оккупанты пока не планируют сдаваться

Несмотря на безумные потери армии РФ, командование оккупационных войск активно стягивает подразделения с других направлений, использует резервы, привлекает так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады.

Нельзя также игнорировать тот факт, что захватчики до сих пор обладают достаточно серьезным наступательным потенциалом.

Армия РФ постоянно перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах идет подготовка штурмовых групп.