Как сообщает начальник штаба, заместитель командира ОТУ "Харьков" полковник Виктор Солимчук, российские захватчики привлекли 10 350 человек к наступательным действиям в приграничных районах Харьковской области, которые начались два месяца назад.
Главные тезисы
- Армия РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине, с 2939 погибшими, 6509 ранеными и 45 оккупантами, сдавшимися в плен.
- Ориентировочные потери россиян на этом направлении достигли примерно 91%.
- Несмотря на большие потери, враг активно стягивает подразделения и использует добровольческие бригады, сохраняя серьезный наступательный потенциал.
Армия РФ провалила еще одно свое наступление в Украине
Офицер официально подтвердил, что по состоянию на начало июля потери российских окупантов достигли:
2939 убитыми,
6509 ранеными,
45 солдатов РФ сдались в плен.
Виктор Солимчук обращает внимание на то, что ориентировочные потери армии РФ в этом направлении составляют примерно 91%.
Что также важно понимать, в течение этого периода противник потерял в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады, а также "сточил" 83-й, 157-й танковый полки.
Российские оккупанты пока не планируют сдаваться
Несмотря на безумные потери армии РФ, командование оккупационных войск активно стягивает подразделения с других направлений, использует резервы, привлекает так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады.
Нельзя также игнорировать тот факт, что захватчики до сих пор обладают достаточно серьезным наступательным потенциалом.
Армия РФ постоянно перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах идет подготовка штурмовых групп.
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