Новая модель бронежилета для ВСУ проходит тестирование. В чем ее особенность
Категория
Украина
Дата публикации

Новая модель бронежилета для ВСУ проходит тестирование. В чем ее особенность

Минобороны Украины
Бронежилет
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Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневровых действий при штурмовых и специальных операциях.

Главные тезисы

  • Новая модель бронежилета для ВСУ отличается легкостью и мобильностью, обеспечивая эффективное выполнение маневровых действий.
  • Бронежилет из усиленных керамокомпозитных материалов обеспечивает высокий уровень защиты 6-го класса и может дополняться различными элементами безопасности.
  • Женский бронежилет также прошел успешное тестирование и имеет анатомически соответствующие решения для обеспечения защиты женщин-военнослужащих.
  • Разработка и испытание новых моделей бронежилетов является важным шагом в повышении безопасности военнослужащих и улучшении их боевой эффективности.
  • Новый украинский бронежилет, как мужской, так и женский, отличается легкостью конструкции, удобством в использовании, а также высоким уровнем защиты.

Минобороны тестирует новую модель бронежилета

Модель уже прошла испытание в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. В настоящее время продолжается последний этап — лабораторные испытания.

Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом были учтены каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях.

Дмитрий Клименков

Дмитрий Клименков

Заместитель министра обороны Украины

Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, обеспечивающих защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки.

Устройство также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ.

Украинский женский бронежилет прошел новую стадию испытаний

Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании «Темп — 3000».

Если в первом сертифицированном образце от «Украинской брони» бронеплита имела изогнутую форму, то в компании «Темп — 3000» женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте три подушечки разных размеров, говорится в сообщении.

Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.

Женский бронежилет имеет одинаковые баллистические характеристики с мужским.

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