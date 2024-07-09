Новая модель бронежилета для ВСУ проходит тестирование. В чем ее особенность

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневровых действий при штурмовых и специальных операциях.
Главные тезисы
- Новая модель бронежилета для ВСУ отличается легкостью и мобильностью, обеспечивая эффективное выполнение маневровых действий.
- Бронежилет из усиленных керамокомпозитных материалов обеспечивает высокий уровень защиты 6-го класса и может дополняться различными элементами безопасности.
- Женский бронежилет также прошел успешное тестирование и имеет анатомически соответствующие решения для обеспечения защиты женщин-военнослужащих.
- Разработка и испытание новых моделей бронежилетов является важным шагом в повышении безопасности военнослужащих и улучшении их боевой эффективности.
- Новый украинский бронежилет, как мужской, так и женский, отличается легкостью конструкции, удобством в использовании, а также высоким уровнем защиты.
Минобороны тестирует новую модель бронежилета
Модель уже прошла испытание в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. В настоящее время продолжается последний этап — лабораторные испытания.
Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, обеспечивающих защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.
Устройство также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ.
Украинский женский бронежилет прошел новую стадию испытаний
Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании «Темп — 3000».
Если в первом сертифицированном образце от «Украинской брони» бронеплита имела изогнутую форму, то в компании «Темп — 3000» женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте три подушечки разных размеров, говорится в сообщении.
Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-