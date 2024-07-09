Новая модель бронежилета для ВСУ проходит тестирование. В чем ее особенность

Министерство обороны Украины проводит лабораторные исследования новой облегченной модели бронежилета. Этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневровых действий при штурмовых и специальных операциях.

Минобороны тестирует новую модель бронежилета

Модель уже прошла испытание в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. В настоящее время продолжается последний этап — лабораторные испытания.

Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом были учтены каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях. Дмитрий Клименков Заместитель министра обороны Украины

Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, обеспечивающих защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

Бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Для женщин предусмотрены специальные анатомические накладки. Поделиться

Устройство также содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ.

Украинский женский бронежилет прошел новую стадию испытаний

Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании «Темп — 3000».

Если в первом сертифицированном образце от «Украинской брони» бронеплита имела изогнутую форму, то в компании «Темп — 3000» женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте три подушечки разных размеров, говорится в сообщении.

Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.