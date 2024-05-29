Минобороны протестировало технику для эвакуации раненых с поля боя — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны протестировало технику для эвакуации раненых с поля боя — фото

Минобороны Украины
техника
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В тестировании приняли участие девять изделий из семи украинских производителей, включая автомобильную технику и наземные роботизированные платформы.

Что известно о технике для эвакуации раненых с поля боя

Минобороны пояснили, что целью мероприятия было привлечение внимания к теме медицинской эвакуации в зоне боевых действий и поощрение стран-партнеров к прямым контрактам с украинскими производителями в рамках проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Минобороны и Минстратегпром сосредоточены на развитии систем, которые могут заменить человека на фронте. Средства стран-партнеров для закупки роботизированных систем привлекаются через проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которого собрать 10 млрд долларов на производство украинского оружия в 2024 году, — добавили в Минобороны.

В конце февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров проинформировал, что участники кластера Brave1 разработали транспортер FoxTac на дистанционном управлении для эвакуации раненых военных с поля боя.

Что известно о кластере Brave1

26 апреля 2023 в Украине запустили Defence Tech кластер Brave1. Он стал единственной платформой для сотрудничества разработчиков военных технологий с компаниями, государством и армией. Платформа позволит увеличить производство оружия и техники.

В ноябре 2023 Михаил Федоров сообщал, что участники оборонного кластера Brave1 создали для военных универсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина может перевозить грузы, эвакуировать раненых и производить разведку позиций противника.

5 января 2024 Федоров информировал, что специалисты тестируют наземного беспилотного робота D-21-11, который может проводить разведку, а также оборонять, или штурмовать позиции.

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