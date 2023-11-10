Sirko-S1. Украинские разработчики создали универсального наземного робота

Участники оборонного кластера Brave1 создали для военных универсального наземного робота UGV Sirko-S1.
Что известно о новом роботе UGV Sirko-S1
Машина может перевозить грузы, эвакуировать раненых и производить разведку позиций противника.
По словам Федорова, разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и положительные отзывы от военных. В планах разработчиков оборудовать работа боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.
К слову, 26 апреля 2023 года в Украине запустили Defence Tech кластер Brave1 Он стал единственной платформой для сотрудничества разработчиков военных технологий с компаниями, государством и армией. Платформа позволит увеличить производство оружия и техники
В ВСУ тестируют автономный дрон-разминчик
Военные тестируют украинский автономный дрон-разминировщик ST1, который помогает саперам очищать от взрывчатки территории Украины.
По данным сил обороны, ST1 автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.
Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.
В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.
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