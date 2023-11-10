Sirko-S1. Украинские разработчики создали универсального наземного робота
Категория
Технологии
Дата публикации

Sirko-S1. Украинские разработчики создали универсального наземного робота

Михаил Федоров
Робот
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Участники оборонного кластера Brave1 создали для военных универсального наземного робота UGV Sirko-S1.

Что известно о новом роботе UGV Sirko-S1

Машина может перевозить грузы, эвакуировать раненых и производить разведку позиций противника.

К примеру, машину можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Ее максимальная полезная нагрузка — до 200 кг, — говорится в сообщении министра.

По словам Федорова, разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и положительные отзывы от военных. В планах разработчиков оборудовать работа боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.

Технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать противника и сохранять жизнь военных. Если у вас есть разработка, которая будет полезна для Сил обороны, присоединяйтесь к defense-tech кластеру Brave1, — написал Федоров.

К слову, 26 апреля 2023 года в Украине запустили Defence Tech кластер Brave1 Он стал единственной платформой для сотрудничества разработчиков военных технологий с компаниями, государством и армией. Платформа позволит увеличить производство оружия и техники

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По данным сил обороны, ST1 автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.

Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.

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