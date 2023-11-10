Sirko-S1. Українські розробники створили універсального наземного робота

Що відомо про нового робота UGV Sirko-S1

Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

Наприклад, машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження — до 200 кг, — йдеться у дописі міністра. Поширити

За словами Федорова, розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.

Технології та інновації допомагають ефективніше нищити противника й зберігати життя військових. Якщо маєте розробку, яка буде корисною для Сил оборони, долучайтеся до defense-tech кластера Brave1, — написав Федоров. Поширити

До слова, 26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки

У ЗСУ тестують автономний дрон-розміновувач

Військові тестують український автономний дрон-розміновувач ST1, який допомагає саперам очищувати від вибухівки території України.

За даними Сил оборони, ST1 автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті.

Також на борту дрона присутній потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину.