Украина испытывала первые аналоги дронов "Ланцет" — Федоров

Что известно об испытаниях аналогов дронов "Ланцет"

Как сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в последние дни тестировали дроны от четырех компаний. Из четырех дронов успешно испытания прошли два.

Федоров отметил, что в перспективе нескольких месяцев возможно будет организовать производство около 100 подобных дронов в месяц.

"Ланцет" позволяет увеличить дистанцию впечатления техники, он работает на 30-40 км, FPV-дроны работают на 10-20 км.

Еще одно преимущество дрона по типу "Ланцет" в том, что он может работать днем, потому что большие квадрокоптеры могут работать только под прикрытием ночи.

Такие дроны управляются видеоканалом, позволяющим наводить и корректировать движение при поражении.

Кроме того, такие дроны имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед впечатлением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

Михаил Федоров также отметил необходимость введения рынка подобных дронов.

Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок… и вот сейчас у нас есть результат. Появятся 2-3 продукта на рынке, которые между собой конкурируют, через год таких компаний будет десяток, — отметил Федоров. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

Следующим этапом станет тестирование на поле боя.

Что известно о дронах и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.