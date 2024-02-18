Україна випробовувала перші аналоги дронів "Ланцет" — Федоров

Що відомо про випробування аналогів дронів "Ланцет"

Як повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в останні дні тестували дрони від чотирьох компаній. З чотирьох дронів успішно випробування пройшли два.

Федоров зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць.

"Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють на 10-20 км.

Ще одна перевага дрона по типу "Ланцет" в тому, що він може працювати вдень, бо великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі.

Такі дрони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити і корегувати рух під час ураження.

Окрім цього, такі дрони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.

Михайло Федоров також наголосив на потребу запровадження ринку подібних дронів.

Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок… і от зараз ми маємо результат. З‘явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, через рік таких компаній буде десяток, — зазначив Федоров. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Наступним етапом буде тестування на полі бою.

Що відомо про дрони та РЕБ українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.