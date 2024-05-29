Міноборони протестувало техніку для евакуації поранених з поля бою — фото

У тестуванні взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, включаючи автомобільну техніку і наземні роботизовані платформи.

Що відомо про техніку для евакуації поранених з поля бою

У Міноборони пояснили, що метою заходу було привернення уваги до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками у межах проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї у 2024 році, — додали у Міноборони. Поширити

Наприкінці лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що учасники кластера Brave1 розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

5 січня 2024 року Федоров інформував, що фахівці тестують наземного безпілотного робота D-21-11, який може проводити розвідку, а також обороняти, або штурмувати позиції.