Міноборони протестувало техніку для евакуації поранених з поля бою — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони протестувало техніку для евакуації поранених з поля бою — фото

Міноборони України
техніка

У тестуванні взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, включаючи автомобільну техніку і наземні роботизовані платформи.

Що відомо про техніку для евакуації поранених з поля бою

У Міноборони пояснили, що метою заходу було привернення уваги до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками у межах проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї у 2024 році, — додали у Міноборони.

Наприкінці лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що учасники кластера Brave1 розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

5 січня 2024 року Федоров інформував, що фахівці тестують наземного безпілотного робота D-21-11, який може проводити розвідку, а також обороняти, або штурмувати позиції.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Український дрон Sirko вже запустили у серійне виробництво
Український дрон Sirko вже запустили у серійне виробництво
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Sirko-S1. Українські розробники створили універсального наземного робота
Михайло Федоров
Робот
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна випробовувала перші аналоги дронів "Ланцет" — Федоров
Михайло Федоров
Ланцет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?