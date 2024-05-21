Минобороны закупит дроны для ВСУ на сумму свыше 1 млрд грн

Минобороны заключило контракты на БПЛА на сумму свыше 1 млрд грн

Вместе с предыдущими закупками общее количество законтрактованных Агентством БпАК DJI Mavic уже составляет 8200 комплектов (7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T).

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Общая сумма заключенных контрактов — 1,1 млрд грн.

В современной войне дроны стали незаменимым элементом борьбы. Они усиливают нашу обороноспособность, повышая эффективность военных операций. Поэтому закупки беспилотников — одна из главных задач Минобороны. Наши военные должны быть обеспечены вовремя всем необходимым, чтобы иметь возможность реагировать на любые угрозы со стороны врага. Дмитрий Клименков Заместитель Министра обороны Украины

По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена на один БпАК составила:

DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством — 126,3 тыс грн;

DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством — 194,2 тыс грн.

Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн. грн. от ожидаемой стоимости. И это при условии, что мы работаем по принципу наложенного платежа, чтобы максимально обезопасить поставки. Для нас это возможность закупить для военных еще больше дронов, имеющих критически важное значение на фронте, — отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Кроме того, на 20 мая уже прошли успешные аукционы Агентства оборонных закупок на дополнительные 4000 БПаК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, где ожидается подписание контрактов.

Что известно об истории разработки и испытаний "Лютого"

Сейчас на одну из сверхуспешных разработок Украины — дальнобойный БПЛА "Лютий" приходится около 80% всех попаданий по российским НПЗ.

Первые разработки "Лютого" имели проблемы с передней стойкой шасси и калибровкой компаса. Поделиться

Во время пусков операторы вынуждены были сопровождать БпЛА на автомобилях, подвергая себя реальной опасности.

Поэтому оператор должен те первые борта подрулить постоянно, чтобы они ровно шли по слету. А это значит, что тебе нужно гнаться на машине на скорости до 150 км/ч сзади этой 50-килограммовой бомбы, чтобы оператор видел ее и мог выравнивать по полосе. Ясно, что никто не хотел его так запускать, — рассказал журналистам издания один из разработчиков.

По его словам, в день такой проблемы не было, поскольку сам по себе БпЛа очень велик — более 4 метров, размах крыльев — почти 7 метров.

Однако ночью приходилось сопровождать его.