Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов и 20 танков армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов и 20 танков армии РФ

Михаил Федоров
дрон
Читати українською

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских оккупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.

Украинские дроны продолжают ликвидировать оккупантов РФ

В частности, среди уничтоженной российской техники украинскими дронами за неделю:

  • 40 бронированных машин;

  • 133 грузовика;

  • 20 танков;

  • 18 САУ;

  • 51 пушка;

  • 1 система ПВО;

  • 16 единиц радиотехнического оборудования;

  • 6 РСЗО.

Работают ударные подразделения БПЛА. Мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны. Именно они должны получать больше беспилотников, — отметил Михаил Федоров.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 14 мая

Общие вражеские потери с начала масштабной войны составляют:

  • личного состава — около 485430 (+1400) человек

  • танков — 7496 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,

  • артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,

  • РСЗО — 1070 (+0) ед,

  • средства ПВО — 798 (+1) ед,

  • самолетов — 351 (+1) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9985 (+49),

  • крылатые ракеты — 2197 (+0),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,

  • специальная техника — 2054 (+6)

Также в течение 14 мая противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин окупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР атаковали Волгоградский НПЗ, нефтебазу и металлокомбинат в РФ — источник
нпз
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами ударила по нефтебазам и электроподстанции на территории РФ
Атаки дронов по НПЗ в РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?