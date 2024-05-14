Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов и 20 танков армии РФ

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских оккупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.
Украинские дроны продолжают ликвидировать оккупантов РФ
В частности, среди уничтоженной российской техники украинскими дронами за неделю:
40 бронированных машин;
133 грузовика;
20 танков;
18 САУ;
51 пушка;
1 система ПВО;
16 единиц радиотехнического оборудования;
6 РСЗО.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 14 мая
Общие вражеские потери с начала масштабной войны составляют:
личного состава — около 485430 (+1400) человек
танков — 7496 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 14460 (+43) ед,
артиллерийских систем — 12515 (+28) ед,
РСЗО — 1070 (+0) ед,
средства ПВО — 798 (+1) ед,
самолетов — 351 (+1) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9985 (+49),
крылатые ракеты — 2197 (+0),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16907 (+29) ед,
специальная техника — 2054 (+6)
Также в течение 14 мая противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин окупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
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