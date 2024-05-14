Украинские дроны за неделю уничтожили более 150 опорных пунктов и 20 танков армии РФ

В частности, среди уничтоженной российской техники украинскими дронами за неделю:

Работают ударные подразделения БПЛА. Мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны. Именно они должны получать больше беспилотников, — отметил Михаил Федоров.

Общие вражеские потери с начала масштабной войны составляют:

Также в течение 14 мая противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин окупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.