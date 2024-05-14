Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів та 20 танків армії РФ

Працюють ударні підрозділи БПЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони. Саме вони мають отримувати більше безпілотників, — зазначив Михайло Федоров.