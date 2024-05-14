Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів та 20 танків армії РФ

За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських окупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.
Українські дрони продовжують ліквідовувати окупантів РФ
Зокрема, серед знищеної російської техніки українськими дронами за тиждень:
40 броньованих машин;
133 вантажівки;
20 танків;
18 САУ;
51 гармата;
1 система ППО;
16 одиниць радіотехнічного обладнання;
6 РСЗВ.
Що відомо про втрати армії РФ станом на 14 травня
Загальні ворожі втрати від початку масштабної війни складають:
особового складу — близько 485430 (+1400) осіб
танків — 7496 (+11) од,
бойових броньованих машин — 14460 (+43) од,
артилерійських систем — 12515 (+28) од,
РСЗВ — 1070 (+0) од,
засоби ППО — 798 (+1) од,
літаків — 351 (+1) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9985 (+49),
крилаті ракети — 2197 (+0),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16907 (+29) од,
спеціальна техніка — 2054 (+6)
Також протягом 14 травня противник втратив понад 800 чоловік особового складу. Наші воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.
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