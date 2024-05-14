Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів та 20 танків армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські дрони за тиждень знищили понад 150 опорних пунктів та 20 танків армії РФ

Михайло Федоров
дрон

За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських окупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.

Українські дрони продовжують ліквідовувати окупантів РФ

Зокрема, серед знищеної російської техніки українськими дронами за тиждень:

  • 40 броньованих машин;

  • 133 вантажівки;

  • 20 танків;

  • 18 САУ;

  • 51 гармата;

  • 1 система ППО;

  • 16 одиниць радіотехнічного обладнання;

  • 6 РСЗВ.

Працюють ударні підрозділи БПЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони. Саме вони мають отримувати більше безпілотників, — зазначив Михайло Федоров.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 14 травня

Загальні ворожі втрати від початку масштабної війни складають:

  • особового складу  — близько 485430 (+1400) осіб 

  • танків  — 7496 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 14460 (+43) од,

  • артилерійських систем —  12515 (+28) од,

  • РСЗВ — 1070 (+0) од,

  • засоби ППО  — 798 (+1) од,

  • літаків — 351 (+1) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9985 (+49),

  • крилаті ракети  — 2197 (+0),

  • кораблі /катери — 26 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16907 (+29) од,

  • спеціальна техніка — 2054 (+6)

Також протягом 14 травня противник втратив понад 800 чоловік особового складу. Наші воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР атакували Волгоградський НПЗ, нафтобазу та металокомбінат у РФ — джерело
нпз
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ дронами вдарила по нафтобазах та електропідстанції на території РФ
Атаки дронів по НПЗ в РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?