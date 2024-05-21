Міноборони закупить дрони для ЗСУ на суму понад 1 млрд грн

Міноборони уклало контракти на БпЛА на суму понад 1 млрд грн

Разом із попередніми закупівлями загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Загальна сума укладених контрактів — 1,1 млрд грн.

У сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Вони посилюють нашу обороноздатність, підвищуючи ефективність військових операцій. Тому закупівлі безпілотників — одне з головних завдань Міноборони. Наші військові мають бути забезпечені вчасно всім необхідним, щоб мати здатність реагувати на будь-які загрози з боку ворога. Дмитро Кліменков Заступник Міністра оборони України

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм — 126,3 тис грн;

DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм — 194,2 тис грн.

Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості. І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті, — зауважила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони Агенції оборонних закупівель на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.

Що відомо про історію розробки та випробувань “Лютого”

Наразі на одну з надуспішних розробок України — далекобійний БпЛА “Лютий” припадає близько 80% всіх влучань по російських НПЗ.

Перші розробки “Лютого” мали проблеми з передньою стійкою шасі та калібруванням компаса. Поширити

Під час пусків оператори змушені були супроводжувати БпЛА на автомобілях, наражаючи себе на реальну небезпеку.

Тому оператор мав ті перші борти підрулювати постійно, щоб вони рівно ішли по злітці. А це значить, що тобі треба гнатись на машині на швидкості до 150 км/год ззаду за цією 50-кілограмовою бомбою, щоб оператор бачив її і міг вирівнювати по смузі. Ясно, що ніхто не хотів так його запускати, — розповів журналістам видання один з розробників.

За його словами, в день такої проблеми не було, оскільки сам по собі БпЛа дуже великий — понад 4 метри, розмах крил — майже 7 метрів.

Однак вночі доводилось його супроводжувати.