Нова модель бронежилета для ЗСУ проходить тестування. У чому її особливість

Міністерство оборони України проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета. Цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрових дій під час штурмових і спеціальних операцій.

Міноборони тестує нову модель бронежилета

Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап — лабораторні випробування.

Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах. Дмитро Кліменков Заступник міністра оборони України

Новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки. Поширити

Виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки. Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ.

Український жіночий бронежилет пройшов нову стадію випробувань

Міноборони затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його розробили в компанії «Темп — 3000».

Якщо у першому сертифікованому зразку від «Української броні» бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії «Темп — 3000» жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками. Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті — три подушечки різних розмірів, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.