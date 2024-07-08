Удары ВСУ по линиям поставок россиян замедлили наступление на Харьковщине — WP
Категория
Украина
Дата публикации

Удары ВСУ по линиям поставок россиян замедлили наступление на Харьковщине — WP

Удары ВСУ по линиям поставок россиян замедлили наступление на Харьковщине — WP
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Источник:  The Washington Post

Украинские атаки на линии поставок РФ заставили российские подразделения, вторгшиеся в северо-восточную часть Харьковской области, искать еду, воду и боеприпасы и замедлять продвижение в глубь Украины.

Главные тезисы

 

  • Российские войска сталкиваются с трудностями в обеспечении достаточного количества маршрутов поставки из-за украинских атак.
  • Использование украинского оружия системно наносит удары по глубинам РФ, что замедляет продвижение российских сил.
  • Разрешение на использование западных систем вооружения украинскими силами усилит оборону страны.

Как удары ВСУ повлияли на продвижение армии РФ в Харьковской области

Как отмечает издание, перехват и интервью с 10 украинскими командирами и военными рисуют картину все более отчаянного состояния российских сухопутных войск, теряющих личный состав и динамику продвижения.

В расшифровке одного радиоразговора, перехваченного в июне и переданном The Washington Post, российский солдат приказывает другому солдату убедиться, что прибывшие войска, ответственные за перевозку грузов, понимают, что существует острая нехватка пищи и воды.

Перехваченные сообщения, предоставленные The Post, показывают, что Россия сталкивается со значительными трудностями в обеспечении достаточного количества маршрутов поставки для удовлетворения основных потребностей своих войск.

Начальник штаба 13-й бригады Национальной гвардии Украины полковник Максим Голубок говорит, что после того, как Вашингтон снял ограничения на поражение целей на территории РФ, Россия перестала концентрировать большие группы войск в приграничной зоне и отвела некоторые артиллерийские системы для их защиты.

Украинский солдат Дмитрий, ответственный за мониторинг российских коммуникаций, рассказал, что раньше российские солдаты использовали мотоциклы и багги для снабжения. Но после того, как Украина, используя беспилотники, заминировала дороги и подвела машины поставки, российские солдаты передвигаются преимущественно пешком.

По словам Дмитрия, из-за постоянного украинского наблюдения российские войска передвигаются короткими группами, часто прячутся в укрытиях, поэтому путешествие в каких-то 8 км за едой и водой может занять три дня или больше. "Если мы прервем маршруты, по которым они доставляют еду и припасы, нам не нужно будет идти в атаку — они просто оставят позиции", — говорит украинский боец.

ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России

С применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".

Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны, — говорится в сообщении.

На карте впечатлений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная сейчас точка "прилета" — в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

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