ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись в Харьковской области

Украинские защитники в ходе контратакующих действий продвинулись в Харьковской области в районе Глубокого.
Главные тезисы
- ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого в Харьковской области в результате контратаки против войск РФ.
- Спецназ Нацгвардии Украины нанес удары по российскому командному пункту вблизи Глубокого, что повлекло за собой продвижение украинских сил.
- Украинские защитники активно проводят рейды и контратаки в районах Липца и Тихого для обнаружения уязвимых мест на оборонных линиях врага.
- В Харьковской области усиливаются меры против российских диверсионно-разведывательных групп с целью усиления контроля и безопасности на границе.
- Глава МВД Украины акцентирует внимание на необходимости постоянного реагирования на действия врага и усиления мер контроля в Харьковской области.
Какая ситуация в Харьковской области
Силы обороны Украины продвинулись во время тактических контратак севернее Харькова 7 июля.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого, контратакуя в районе, а имеющиеся спутниковые снимки от 3-6 июля свидетельствуют о том, что украинские силы осуществили контратаку в этом районе.
Однако аналитики отмечают, что нынешний статус Глубокого неизвестен.
Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Глубокого и наступали под Глубоким с юго-запада.
Другой блоггер рассказывал, что украинские защитники также проводят рейды вблизи Липца и Тихого, чтобы обнаружить уязвимые места на российских оборонительных линиях.
Войска РФ продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и в районе Волчанска и вблизи Старицы 6 и 7 июля.
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы отразили позиции на улицах Короленко и Соборной в центре Волчанска.
В Нацгвардии Украины сообщили, что ее спецназ нанес удары по российскому тактическому командному пункту и небольшому составу боеприпасов вблизи Глубокого.
В Харьковской области усилят меры против российских ВРГ
Поэтому, по его словам, для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты,
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