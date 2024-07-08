ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись в Харьковской области

Украинские защитники в ходе контратакующих действий продвинулись в Харьковской области в районе Глубокого.

Какая ситуация в Харьковской области

Силы обороны Украины продвинулись во время тактических контратак севернее Харькова 7 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого, контратакуя в районе, а имеющиеся спутниковые снимки от 3-6 июля свидетельствуют о том, что украинские силы осуществили контратаку в этом районе.

Однако аналитики отмечают, что нынешний статус Глубокого неизвестен.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Глубокого и наступали под Глубоким с юго-запада.

Другой блоггер рассказывал, что украинские защитники также проводят рейды вблизи Липца и Тихого, чтобы обнаружить уязвимые места на российских оборонительных линиях.

Войска РФ продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и в районе Волчанска и вблизи Старицы 6 и 7 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы отразили позиции на улицах Короленко и Соборной в центре Волчанска.

В Нацгвардии Украины сообщили, что ее спецназ нанес удары по российскому тактическому командному пункту и небольшому составу боеприпасов вблизи Глубокого.

ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись на Харьковщине

В Харьковской области усилят меры против российских ВРГ

Особое внимание — противодействия диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам, — сказал глава МВД Украины Игорь Клименко во время его поездки в Харьковскую область. Поделиться

Поэтому, по его словам, для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты,