ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись в Харьковской области

ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись в Харьковской области
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Источник:  ISW

Украинские защитники в ходе контратакующих действий продвинулись в Харьковской области в районе Глубокого.

Главные тезисы

  • ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого в Харьковской области в результате контратаки против войск РФ.
  • Спецназ Нацгвардии Украины нанес удары по российскому командному пункту вблизи Глубокого, что повлекло за собой продвижение украинских сил.
  • Украинские защитники активно проводят рейды и контратаки в районах Липца и Тихого для обнаружения уязвимых мест на оборонных линиях врага.
  • В Харьковской области усиливаются меры против российских диверсионно-разведывательных групп с целью усиления контроля и безопасности на границе.
  • Глава МВД Украины акцентирует внимание на необходимости постоянного реагирования на действия врага и усиления мер контроля в Харьковской области.

Какая ситуация в Харьковской области

Силы обороны Украины продвинулись во время тактических контратак севернее Харькова 7 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого, контратакуя в районе, а имеющиеся спутниковые снимки от 3-6 июля свидетельствуют о том, что украинские силы осуществили контратаку в этом районе.

Однако аналитики отмечают, что нынешний статус Глубокого неизвестен.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Глубокого и наступали под Глубоким с юго-запада.

Другой блоггер рассказывал, что украинские защитники также проводят рейды вблизи Липца и Тихого, чтобы обнаружить уязвимые места на российских оборонительных линиях.

Войска РФ продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и в районе Волчанска и вблизи Старицы 6 и 7 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы отразили позиции на улицах Короленко и Соборной в центре Волчанска.

В Нацгвардии Украины сообщили, что ее спецназ нанес удары по российскому тактическому командному пункту и небольшому составу боеприпасов вблизи Глубокого.

ВСУ успешно контратаковали войска РФ и продвинулись на Харьковщине

В Харьковской области усилят меры против российских ВРГ

Особое внимание — противодействия диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам, — сказал глава МВД Украины Игорь Клименко во время его поездки в Харьковскую область.

Поэтому, по его словам, для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты,

Также увеличено количество групп реагирования, — добавил глава МВД.

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