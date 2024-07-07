В Харьковской области авто подорвалось на российской мине — погибла семья

7 июля гражданский автомобиль наехал на мину в Харьковском районе. Речь идет о 4 погибших, среди них есть ребенок.
Главные тезисы
- В результате взрыва на мине в Харьковской области погибли 4 человека, среди которых был ребенок.
- Идентификация тел продолжается, расследование ведут следователи и спасатели.
- Трагедия произошла на грунтовой дороге в лесу, где мины на деоккупированных территориях представляют серьезную опасность.
В Харьковской области авто подорвалось на мине
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напоминаем: все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны! Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли.
Второй визит Миши Коллинза в Украину с 24.02.2022
21 мая звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки — сбор средств для разминирования украинских земель.
К тому же Коллинз опубликовал несколько фотографий из Киева. Да, он показал поклонникам новые кадры на фоне разрушенной техники и столичного вокзала.
На деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы, несдетонированные снаряды. Цель Миши — приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли, — говорится в посте UNITED24.
Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" — ангел Кастиэль.
В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков в стиле героя киноленты со своим автографом.
Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги с которого пойдут на разминирование Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-