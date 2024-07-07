В Харьковской области авто подорвалось на российской мине — погибла семья
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области авто подорвалось на российской мине — погибла семья

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
Читати українською

7 июля гражданский автомобиль наехал на мину в Харьковском районе. Речь идет о 4 погибших, среди них есть ребенок.

Главные тезисы

  • В результате взрыва на мине в Харьковской области погибли 4 человека, среди которых был ребенок.
  • Идентификация тел продолжается, расследование ведут следователи и спасатели.
  • Трагедия произошла на грунтовой дороге в лесу, где мины на деоккупированных территориях представляют серьезную опасность.

В Харьковской области авто подорвалось на мине

В результате подрыва на вражеской мине, по предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе. Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка. Дальнейший поиск тел и установка лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

Напоминаем: все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны! Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли.

Второй визит Миши Коллинза в Украину с 24.02.2022

21 мая звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки — сбор средств для разминирования украинских земель.

К тому же Коллинз опубликовал несколько фотографий из Киева. Да, он показал поклонникам новые кадры на фоне разрушенной техники и столичного вокзала.

На деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы, несдетонированные снаряды. Цель Миши — приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли, — говорится в посте UNITED24.

Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" — ангел Кастиэль.

В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков в стиле героя киноленты со своим автографом.

Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги с которого пойдут на разминирование Украины.

К тому же, машина, на которую собирает актер, также сможет транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Каких стран касается проблема заминирования Черного моря — ответ ОК "Юг"
флот РФ
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Во Львове хирурги успешно удалили обломок мины из мозга мальчика, раненого в Херсоне
Операция ребенка во Львове
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ раскрыли подробности ситуации в Харьковской области
РСЗО ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?