В Харьковской области авто подорвалось на российской мине — погибла семья

7 июля гражданский автомобиль наехал на мину в Харьковском районе. Речь идет о 4 погибших, среди них есть ребенок.

В Харьковской области авто подорвалось на мине

В результате подрыва на вражеской мине, по предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Поделиться

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе. Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка. Дальнейший поиск тел и установка лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Напоминаем: все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны! Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли.

Второй визит Миши Коллинза в Украину с 24.02.2022

21 мая звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. Он раскрыл цель своей поездки — сбор средств для разминирования украинских земель.

К тому же Коллинз опубликовал несколько фотографий из Киева. Да, он показал поклонникам новые кадры на фоне разрушенной техники и столичного вокзала.

На деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы, несдетонированные снаряды. Цель Миши — приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли, — говорится в посте UNITED24.

Коллинз снялся в видеоролике, на котором одет в ту же одежду, что и его персонаж из сериала "Сверхъестественное" — ангел Кастиэль.

В то же время актер планирует разыграть тренч и пять галстуков в стиле героя киноленты со своим автографом.

Победителя будут выбирать среди тех, кто задонатит на сбор, деньги с которого пойдут на разминирование Украины.