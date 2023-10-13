Каких стран касается проблема заминирования Черного моря — ответ ОК "Юг"

Разминирование Черного моря относится ко всем государствам, имеющим выход к воде. Обеспечивать море должно не только Украина, но и другие страны.

Каких стран касается проблема заминирования Черного моря

Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, гуманитарным коридором в Черном море воспользовались уже более 20 судов.

Инцидентов опасности не было, за исключением тех моментов, когда вы слышали, что в румынских водах они происходили, но в территориальном море Украины такого не было, - отметила она. Поделиться

Гуменюк добавила, что происходящее в территориальных водах других государств усиливает тот факт, что заминирование Черного моря, которое РФ устроила вопреки намерению Украины продолжать "зерновой коридор", касается всех, кто имеет выход к воде.

Непосредственно даже обнаружение водяных мин, которое фиксировалось за период полномасштабного вторжения и в Грузии, и в Турции, и в Румынии, и в Болгарии – это понимание для всех, что обезопасить Черное море должна не только Украина. Сейчас мы обеспечиваем сектор безопасности самого гуманитарного коридора и удастся нам это неплохо, - подчеркнула она. Поделиться

Сможет ли Россия заблокировать Черное море

В обзоре указывается, что Российский Черноморский флот увеличивает военное присутствие в Черном море, вероятно, пытаясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов и усиления контроля в этом регионе.

Military Media Center и Министерство обороны Великобритании сообщили, что российские силы готовят корабли в Черном море для обеспечения блокады Украины.

При этом, говорится в отчете, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов, Черноморский флот вряд ли сможет осуществить полную блокаду Украины.

Ведь полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины.

По мнению экспертов, Россия вряд ли попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черного моря, включая члены НАТО, Румынию, Болгарию и Турцию.

Специалисты отмечают, что нынешняя позиция России в Черном море скорее всего свидетельствует о том, что Россия создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно позиционируя блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.