Яких країн стосується проблема замінування Чорного моря — відповідь ОК "Південь"

Розмінування Чорного моря стосується всіх держав, які мають вихід до води. Убезпечувати море має не тільки Україна, а й інші країни.

Яких країн стосується проблема замінування Чорного моря

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, гуманітарним коридором у Чорному морі скористалися вже понад 20 суден.

Інцидентів небезпеки не було, за виключенням тих моментів, коли ви чули, що в румунських водах вони відбувалися, але в територіальному морі України такого не було, - зауважила вона. Поширити

Гуменюк додала, що те, що це відбувалося в територіальних водах інших держав посилює той факт, що замінування Чорного моря, яке РФ влаштувала всупереч наміру України продовжувати "зерновий коридор", стосується всіх, хто має вихід до води.

Безпосередньо навіть виявлення водяних мін, яке фіксувалося за період повномасштабного вторгнення і в Грузії, і в Туреччині, і в Румунії, і в Болгарії – це є розуміння для всіх, що убезпечувати Чорне море має не тільки Україна. Наразі ми забезпечуємо безпековий сектор самого гуманітарного коридору і вдасться нам це непогано, - наголосила вона. Поширити

Чи зможе Росія заблокувати Чорне море

В огляді вказують, що Російський Чорноморський флот збільшує військову присутність у Чорному морі, ймовірно, намагаючись створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден і посилення контролю в цьому регіоні.

Military Media Center та Міністерство оборони Великої Британії повідомили, що російські сили готують кораблі в Чорному морі для "забезпечення блокади України".

При цьому, йдеться у звіті, незважаючи на посилення заходів проти цивільних суден, Чорноморський флот навряд чи зможе здійснити повну блокаду України.

Адже повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України.

На думку експертів, Росія навряд чи спробує запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт з прибережними країнами Чорного моря, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію і Туреччину.

Фахівці зазначають, що нинішня позиція Росії в Чорному морі, швидше за все, свідчить про те, що Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних суден, одночасно позиціонуючи блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.