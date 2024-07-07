На Харківщині авто підірвалося на російській міні — загинула родина

7 липня цивільне авто наїхало на міну у Харківському районі. Наразі йдеться про 4 загиблих, серед них є дитина.
Головні тези:
- У Харківському районі сталася трагедія — автомобіль наїхав на міну, що призвело до загибелі 4 людей, включно з дитиною.
- Ідентифікація тіл триває, інформація щодо можливої кількості пасажирів у автомобілі уточнюється.
- Зараз на місці події працюють слідчі та рятувальники над пошуком тіл і встановленням осіб.
На Харківщині авто підірвалося на міні
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадуємо: усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні! Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі.
Другий візит Міші Колінза до України з 24.02.2022
21 травня зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз приїхав до Києва. Він розкрив мету своєї поїздки – збір коштів для розмінування українських земель.
До того ж Коллінз опублікував кілька світлин з Києва. Так, він показав прихильникам нові кадри на фоні зруйнованої техніки та столичного вокзалу.
На деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси, нездетоновані снаряди. Ціль Міші — придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі,– йдеться в пості UNITED24.
Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" — ангел Кастіель.
Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом.
Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.
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