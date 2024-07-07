На Харківщині авто підірвалося на російській міні — загинула родина

7 липня цивільне авто наїхало на міну у Харківському районі. Наразі йдеться про 4 загиблих, серед них є дитина.

На Харківщині авто підірвалося на міні

Внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина. Поширити

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Родина їхала на легковому автомобілі на ґрунтовій дорозі у лісі в Харківському районі. Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Нагадуємо: усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні! Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі.

Другий візит Міші Колінза до України з 24.02.2022

21 травня зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз приїхав до Києва. Він розкрив мету своєї поїздки – збір коштів для розмінування українських земель.

До того ж Коллінз опублікував кілька світлин з Києва. Так, він показав прихильникам нові кадри на фоні зруйнованої техніки та столичного вокзалу.

На деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси, нездетоновані снаряди. Ціль Міші — придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі,– йдеться в пості UNITED24.

Коллінз знявся у відеоролику, на якому вбраний у той же одяг, що і його персонаж з серіалу "Надприродне" — ангел Кастіель.

Водночас актор планує розіграти тренч і п'ять краваток, у стилі героя кінострічки, зі своїм автографом.

Переможця обиратимуть серед тих, хто задонатить на збір, гроші з якого підуть на розмінування України.