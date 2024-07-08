Українські захисники в ході контратакуючих дій просунулися у Харківській області в районі Глибокого.

Яка ситуація в Харківській області

Сили оборони України просунулися під час тактичних контратак на північ від Харкова 7 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі, а наявні супутникові знімки від 3-6 липня свідчать про те, що українські сили здійснили контратаку в цьому районі.

Однак аналітики зауважують, що нинішній статус Глибокого — невідомий.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ регулярно контратакують поблизу Глибокого і що наступали під Глибоким з південного заходу.

Інший блогер розповідав, що українські захисники також проводять рейди поблизу Липців та Тихого, щоб виявити вразливі місця на російських оборонних лініях.

Війська РФ продовжували атаки в районі Липців і Глибокого та в районі Вовчанська і поблизу Стариці 6 і 7 липня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито відбили позиції на вулицях Короленка та Соборній у центрі Вовчанська.

В Нацгвардії України повідомили, що її спецназ завдав ударів по російському тактичному командному пункту та невеликому складу боєприпасів поблизу Глибокого.

ЗСУ успішно контратакували війська РФ та просунулися на Харківщині

У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ

Особлива увага — протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам, — сказав голова МВС України Ігор Клименко під час його поїздки до Харківської області. Поширити

Тому, за його словами, задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости,