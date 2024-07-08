ЗСУ успішно контратакували війська РФ та просунулися на Харківщині

Українські захисники в ході контратакуючих дій просунулися у Харківській області в районі Глибокого.
Головні тези:
- ЗСУ просунулися на північний захід від Глибокого в Харківській області внаслідок контратаки проти військ РФ.
- Спецназ Нацгвардії України завдав ударів по російському командному пункту поблизу Глибокого, що спричинило просування українських сил.
- Українські захисники активно проводять рейди та контратаки у районах Липців та Тихого для виявлення вразливих місць на оборонних лініях ворога.
- На Харківщині підсилюються заходи проти російських диверсійно-розвідувальних груп з метою посилення контролю та безпеки на кордоні.
- Голова МВС України акцентує на необхідності постійного реагування на дії ворога та посилення заходів контролю в Харківській області.
Яка ситуація в Харківській області
Сили оборони України просунулися під час тактичних контратак на північ від Харкова 7 липня.
Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі, а наявні супутникові знімки від 3-6 липня свідчать про те, що українські сили здійснили контратаку в цьому районі.
Однак аналітики зауважують, що нинішній статус Глибокого — невідомий.
Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ регулярно контратакують поблизу Глибокого і що наступали під Глибоким з південного заходу.
Інший блогер розповідав, що українські захисники також проводять рейди поблизу Липців та Тихого, щоб виявити вразливі місця на російських оборонних лініях.
Війська РФ продовжували атаки в районі Липців і Глибокого та в районі Вовчанська і поблизу Стариці 6 і 7 липня.
Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито відбили позиції на вулицях Короленка та Соборній у центрі Вовчанська.
В Нацгвардії України повідомили, що її спецназ завдав ударів по російському тактичному командному пункту та невеликому складу боєприпасів поблизу Глибокого.
У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ
Тому, за його словами, задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости,
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